DGB-Kreis Neumarkt: Nur gute Arbeit schützt vor Armut

DGB-Kreisverband erinnerte an die Basis einer solidarischen Gesellschaft — Empfang mit vielen Gästen - vor 8 Minuten

NEUMARKT - "Full house" war im großen Festsaal der Residenz beim Empfang des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Kreisvorsitzender Michael Meyer begrüßte die zahlreichen Gäste aus Politik, Behörden, der Geistlichkeit und alle an der Gewerkschaftsarbeit interessierten Bürger Neumarkts.

Gewerkschafter und Gäste stellten die wirtschaftliche Realität und die Maßstäbe der Arbeitnehmervertreter einander gegenüber. © Foto: Helmut Sturm



Zu keiner Zeit ging es der Stadt Neumarkt und ihren Bürgern wirtschaftlich besser als gegenwärtig. 1,6 Prozent Arbeitslosigkeit bedeuten Vollbeschäftigung. Verständlich, dass weder OB Thomas Thumann noch Landrat Willibald Gailler in ihren Grußworten Grund zum Jammern hatten. Trotzdem gebe es keinen Grund, sich auf den Erfolgen der Vergangenheit auszuruhen. Die immer schneller werdenden Veränderungen der Arbeitswelt von morgen bedürfen der Weichenstel-lung von heute, waren sich beide Politiker einig.

Die DGB-Jugend präsentierte sich auf der Bühne in Anlehnung an das Motto des 1. Mai: "Wir sind viele, wir sind eins". Kurz, aber prägnant blickten sie auf die Errungenschaften der Gewerkschaften zurück, lenkten aber schnell ihr Augenmerk auf die großen Herausforderungen der Zukunft. "Für uns ist klar, Gewerkschaft funktioniert nur gemeinsam und solidarisch."

Erwartungen an die Politik

Mit Matthias Jena, dem DGB-Vorsitzenden Bayerns, konnte Michael Meyer einen "Hochkaräter" als Hauptredner des Abends nach Neumarkt holen. "Vor der Bundestagswahl – Anforderungen an die Politik aus der Sicht von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern" war sein Thema. Seinen Fokus legte er dabei auf das Thema Rente.

"Genauso wie Franz Beckenbauer der keine Zwangsarbeiter in Katar entdeckt haben will, sieht die Staats-regierung kaum Armut im Freistaat." Und trotzdem gebe es sie. Die Schlangen an Tafeln und weiteren sozialen Einrichtungen würden länger. Die Schere zwischen Arm und Reich gehe immer weiter auseinander. "1,9 Millionen Menschen in Bayern sind von Armut bedroht", hieß es. Davor schütze nicht irgendeine Arbeit, um "von der Straße weg zu sein", sondern nur gute Arbeit mit einem guten Tarifvertrag, lautet das Credo des DGB. Soweit zur Theorie. Die Realität sieht leider so aus: "Tagtäglich begehen Arbeitgeber Tarifflucht. Die Tarifbindung sinkt. Immer weniger Beschäftigte sind abgesichert", muss die Gewerkschaft feststellen.

Straßenmusiker Wolfgang „Wolle“ Herrmann hat in Neumarkt schon eine bemerkenswerte Bekanntheit erlangt. Jetzt sang er beim DGB. © Foto: Helmut Sturm



Dies habe zur Folge, dass die Einkommen gedrückt würden, mit fatalen Folgen für die Rente. Anhand von Zahlenbeispielen machte Jena deutlich, was Kollegen durchschnittlich erwartet, wenn sie 45 Jahre ohne Unterbrechung gearbeitet haben: Männer 1 049 Euro und Frauen nur 616 Euro. 166 000 Rentner in Bayern müssen ihre Rente mit Minijobs aufbessern, weil sie hinten und vorne nicht ausreicht. "Wir brauchen eine Verbesserung des Betriebsverfassungsgesetzes und ein vernünftiges Weiterbildungsgesetz, um den Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein." "Es gibt viel zu tun, mischen wir uns ein – entscheiden wir mit, in welche Richtung es geht", rief Matthias Jena den versammelten Gewerkschaftern kämpferisch zu.

HELMUT STURM