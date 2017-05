DGB Neumarkt lädt zum Empfang

Thema: Vortrag über das Rentenniveau - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am Donnerstag, 1. Juni, lädt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Neumarkt mit seinem Vorsitzenden Michael Meyer interessierte Bürger ab 19 Uhr zu einem Empfang in die Festsäle der Neumarkter Residenz ein.

Prominenter Gastredner ist Matthias Jena, der Vorsitzende des DGB Bayern. Er hat sein Thema auf die bevorstehende Bundestagswahl ausgerichtet und wird über Anforderungen an die Politik aus der Sicht von Arbeitnehmern sprechen.

Hierzu werden auch Oberbürgermeister Thomas Thumann und Landrat Willibald Gailler erwartet.

Ein besonderes Augenmerk legen die Gewerkschaften in der Zeit vor der Bundestagswahl am 24. September auf die Rente: "Erstmals seit langem wird wieder über die Höhe des Rentenniveaus diskutiert. Jetzt gilt es, weiter Druck zu machen, um die gesetzliche Rente zu stärken", sagte der DGB-Kreisvorsitzende Michael Meyer.

Im Anschluss an die Veranstaltung sind die Besucher zu einem kleinen Imbiss eingeladen. Um Anmeldung per E-Mail an regensburg@dgb.de wird gebeten.

nn