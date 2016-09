Mit 30 Männern und zehn Frauen ist die Verbundausbildung in eine neue Runde gestartet. Mit Pfleiderer und Europoles werden die jungen Leute in den kommenden Jahren zwei verschiedene Firmen beziehungsweise Branchen kennenlernen und damit die Chancen für ihr späteres Berufsleben vervielfachen. „Dieses firmenübergreifende Ausbildungsmodell bewährt sich bereits seit vielen Jahren“, so Andreas Götz, Leiter der Ausbildung bei Pfleiderer. Unter den neuen Auszubildenden befinden sich erstmals auch zwei junge Flüchtlinge aus Nigeria und aus Eritrea. © nn/Foto: privat