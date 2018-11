Die Besten arbeiten in Velburg, Hofen und Breitenbrunn

Zimmerer-Innung Neumarkt ehrte hervorragende Junggesellen nach bei Versammlung - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Zimmerer-Innung hat bei ihrer Herbstversammlung im Handwerkersaal der Kreishandwerkerschaft die Prüfungsbesten der Gesellenprüfung im Sommer geehrt.

Die erfolgreichen Gesellenprüflinge (Bildmitte) mit Vertretern der Zimmerer-Innung. © Foto: Kreishandwerkerschaft



Die erfolgreichen Gesellenprüflinge (Bildmitte) mit Vertretern der Zimmerer-Innung. Foto: Foto: Kreishandwerkerschaft



Aus Velburg, Hofen (Mühlhausen) und Breitenbrunn kommt die Elite der Zimmerer-Gesellen: Den ersten Preis bei der Ehrung der Prüfungsbesten erhielt Christian Scheuerer von der Zimmerei Peter Koller in Velburg, der zweite Preis ging an Michael Luber von der Zimmerei Luber aus Mühlhausen-Hofen und den dritten Preis sicherte sich Thomas Bögerl von der Holzbau Bögerl GmbH in Breitenbrunn.

Geldpreis und eine Trophäe

Weil der Erstplatzierte nicht an der Ehrung teilnehmen konnte, bekamen nur die beiden anderen beiden Junggesellen von Obermeister Josef Zachmeier und der Prüfungsvorsitzende Josef Mersch von der Zimmerer-Innung Neumarkt jeweils einen Geldbetrag, eine Urkunde und den offiziellen Sympathieträger der Holzbranche, den "Zimmerer-Timmy" aus Holz. Die Ehrung von Christian Scheuerer wird bei der Jahresversammlung der Innung im Januar nachgeholt.

Nach der offiziellen Begrüßung der Herbstversammlung durch den Obermeister hielt ein Vertreter der IHG Versicherungsmakler GmbH & Co. KG einen Vortrag über den Brandschutz im Zimmererbetrieb sowie über Sinn und Unsinn von Versicherungen.

Im Anschluss daran stellte sich die Firma Mayer Bauzentrum aus Ingolstadt den Innungsbetrieben vor. Außerdem wurde noch der vorgetragene Haushaltsplan für 2019 einstimmig angenommen.

nn