Die Autobahndirektion Nordbayern baut im Zuge der Bauarbeiten auf der A3 einen Flüsterasphalt. Bei einem Ortstermin wurde die Maßnahmen den Anwohnern aus Rödelberg und Ischhofen vorgestellt, die über Lärm klagen. Die wollen aber lieber eine Lärmschutzwand, weil der Asphalt nur das Rollgeräusch mindert, nicht das Motorgeräusch, das in dieser Hanglage das größere Problem sei, wie die Anwohner anmerken.

Am Dienstagabend ist es auf einer Straße auf Höhe einer Kreuzung bei Bruck in der Oberpfalz zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Motorradfahrer beteiligt waren. Die Ursache dafür ist derzeit noch unklar. Das Gutachten wird abgewartet. Die Polizei sucht Zeugen.

Oberbürgermeister Thomas Thumann verteilte Süßigkeit und Lineale, die Zweitklässler besangen die Neuankömmlinge mit freudigen Liedern und die gefüllte Schultüte hatten sie auch parat. Für die 19 "Ersties" an der Holzheimer Grundschule bot sich ein aufregender Empfang zur Einschulung. Im Landkreis starteten 1129 neue Schüler an 30 Grundschulen in den Ernst des Lebens.