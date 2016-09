Die Dorfmitte wird attraktiver

PARSBERG/DARSHOFEN - Das Amt für ländliche Entwicklung Oberpfalz hat die einfache Dorferneuerung Darshofen 2 eingeleitet und steuert für die geplanten Maßnahmen 390.000 Euro Fördermittel aus dem bayerischen Dorfentwicklungsprogramm bei. Insgesamt werden 900.000 Euro verbaut.

Darshofen bekommt für seine Dorferneuerung eine große Summe an Fördermitteln. Foto: Werner Sturm



Schlüsselmaßnahme der Dorferneuerung ist die Umgestaltung der Dorfmitte entlang des Kerschenhofener Bachs, der ökologisch verbessert wird. Das Bachbett wird dabei in seinen Querschnitten verändert. Bei Niedrigwasser sorgt ein verengtes Flussbett für eine ausreichende Fließgeschwindigkeit, die vermehrte Sedimentablagerungen verhindert, heißt es in einer Pressemitteilung des Amtes.

Um den Ablauf bei Starkregen zu gewährleisten, bleibt neben der Niedrigwasserrinne ein breites Hochwasserbachbett erhalten. In einem Teilabschnitt wird das Bachbett verlagert, um ein Unterspülen der Straße zu verhindern. Mit Parkplätzen, Sitzgelegenheiten und Straßeneingrünung entsteht eine attraktive Dorfmitte.

Sommerstockbahn geplant

Ein Bündel weiterer Maßnahmen rundet die Dorferneuerung ab. Der Kirchenvorplatz und der Parkplatz am Friedhof werden umgestaltet. Neben dem Fußballplatz entsteht eine Sommerstockbahn, und die Darshofener stellen an den vier Ortseingängen Informationstafeln auf.

In Darshofen zeige sich, was gute Zusammenarbeit aller Beteiligten bewirke, schreibt das Amt. Ergänzend zur Dorferneuerung übernimmt der Landkreis am südlichen Ortseingang eine verkehrsberuhigende Straßenbaumaßnahme samt Fuß- und Radweg.

Die Dorferneuerungsmaßnahme dient der Umsetzung des integrierten Entwicklungskonzeptes des gemeindeübergreifenden Zusammenschlusses "NM–ArGe 10". Zu dieser Arbeitsgemeinschaft im östlichen Landkreis Neumarkt gehören neben Parsberg die Städte, Märkte und Gemeinden Berg, Breitenbrunn, Dietfurt, Hohenfels, Lauterhofen, Lupburg, Pilsach, Seubersdorf und Velburg.

