,Die evangelische Kirche lebt von ihrer Vielfalt‘

Neumarkter Christuskirche war zum Reformationsjubiläum bis zum letzten Platz auf der Orgelempore gefüllt - 31.10.2017 22:51 Uhr

NEUMARKT - 500 Jahre Reformation: Zur Feier des Jubiläums war die evangelische Christuskirche bis auf den letzten Platz gefüllt. Sogar auf der Empore bei der Orgel standen die Menschen.

Auch von der Orgelempore aus verfolgten die evangelischen Gläubigen den Gottesdienst. © Fritz Etzold



Dekanin Christiane Murner konnte den Reformations-Festgottesdienst erst mit einiger Verzögerung beginnen. Um 9.30 Uhr standen noch viele Menschen im Eingangsbereich der Neumarkter Christuskirche, weil sie noch kienen Platz gefunden hatten.

"Was gibt es heute eigentlich zu feiern?", fragte Dekanin Murner in ihrer Predigt. Und gab mehrere Antworten. "500 Jahre lang haben Frauen und Männer zu ihrem Glauben gestanden, sie waren und sind mutig, wie auch Martin Luther mutig war." So gibt es heute auf der ganzen Welt christliche Gemeinden, die sich zu Jesus Christus und seiner Heilsbotschaft bekennen.

Dekanin Christiane Murner mit ihrer Luther-Bibel. © Fritz Etzold



Das Bekennen des Glaubens an Gott geschehe auch im liebenden Verborgenen, sagte Murner. "Etwa dort, wo wir Nächstenliebe leben, an den Betten der Kranken und Sterbenden." Und auch in die Kirche zum Gottesdienst zu gehen an einem ganz normalen Sonntag sei ein Bekenntnis zum Glauben.

"Eine große Herausforderung ist die scheinbare Gleichgültigkeit von vielen Menschen in unserem Land dem Glauben gegenüber", sagte Murner. Vor dem Hintergrund, dass weltweit viele Christinnen und Christen für ihren Glauben mit dem Leben bezahlten müssen, sei dies besonders schwer.

Der christliche Glauben könne zahlreiche Werte in diese Zeit und Welt hinein geben. So sollten Kinder hören, dass Gott der Schöpfer allen Lebens sei, "Auch von den nicht so beliebten oder berühmten oder tollen Menschen, sondern auch von jeder kleinen Biene und von jedem Wurm." Forschern gab die Dekanin auf den weg, dass nicht alles gut sei, was möglich ist. "Und die Wirtschaftler und Konzerne sollten hören, dass Gott uns seine Schöpfung anvertraut hat und dass wir deswegen nicht den letzten Grashalm aussaugen dürfen."

Ein Mensch mit Schwächen

Auch die schlimmen Äußerungen von Martin Luther, etwa den Bauern oder Juden gegenüber, sprach die Dekanin an. "Daraus erkennen wir – auch Martin Luther war ein Mensch mit Stärken und Schwächen und ein Kind seiner Zeit", sagte Murner. Deswegen sei der Reformationstag auch kein Luther-Gedenkfest oder gar Heldengedenktag.

Zehn Jahre lang, eine ganze Luther-Dekade, gedachte die evangelische Kirche ihrer Gründung. Was bleibt von dem Reformationsjubiläum? "Die evangelische Kirche lebt von ihrer Vielfalt und ihrem Pluralismus", sagte Murner. Denn der Alltag werde von vielen Männern und Frauen tagtäglich geprägt und geformt und gelebt. Die evangelische Kirche werde nicht von den Pfarrern geleitet sondern von Geistlichen und nicht Geistlichen, von Männern und Frauen und von Menschen mit vielen Berufen und Fachlichkeiten.

"Mein Traum ist die Ökumene in versöhnter Verschiedenheit. Die gegenseitigen Verletzungen der Vergangenheit sollen nicht mehr verschwiegen werden. Wir sollen gemeinsam, auf gleicher Augenhöhe, in die Zukunft gehen" schloss die evangelische Dekanin.

Fulminante Bach-Kantate

Der Gottesdienst klang aus durch die fulminante Aufführung von Johann – Sebastian Bachs "Erschallt, ihr Lieder" durch die Neumarkter Kantorei unter der Leitung von Beatrice Höhn.

Anschließend traf sich die Gemeinde noch im Evangelischen Zentrum, wo sie einen reichlich gedeckten Tische vorfand. Besonders beliebt waren die selbstgebackenen Luther-Kekse. Für die Kinder war ein Luther-Quiz mit zehn Stationen organisiert worden.

nn/hoe