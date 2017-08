Die gute, alte "Elfriede" treidelt zum letzten Mal

Auf dem Ludwigskanal bei Schwarzenbach kann man am 3. September zwischen 13 und 16 Uhr Schifferl fahren - vor 1 Stunde

BURGTHANN/SCHWARZENBACH - Nur noch einmal gibt es in dieser Saison die Möglichkeit, eine Treidelfahrt mit der "Elfriede" auf dem alten Ludwig-Donau-Main-Kanal zu unternehmen.

Entspanntes Gleiten durch eine andere Welt: Eine Treidelfahrt auf der Elfriede ist ein einprägsames Erlebnis, das einen lange gefangen hält. Am Sonntag geht es ein letztes Mal für dieses Jahr. © Foto: Gemeinde Burgthann



Entspanntes Gleiten durch eine andere Welt: Eine Treidelfahrt auf der Elfriede ist ein einprägsames Erlebnis, das einen lange gefangen hält. Am Sonntag geht es ein letztes Mal für dieses Jahr. Foto: Foto: Gemeinde Burgthann



Am Sonntag, 3. September, legt sie in Burgthann-Schwarzenbach an der Gaststätte "Zum Ludwigskanal" ab. Vom Kaltblüter "Florian" wird das Schiff etwa zwei Kilometer bis zum Dörlbacher Einschnitt gezogen. Dort wird das Pferd umgespannt und es geht wieder zurück zur Anlegestelle.

Alle Stunde eine Fahrt

Das Bootspersonal gibt während der 45-minütigen Fahrt Infos zur Geschichte, zum Bau und zum Leben mit und am Kanal. Die Elfriede startet um 13 Uhr und fährt alle 60 Minuten. Die letzte Fahrt beginnt um 16 Uhr. Der Fahrpreis für Hin- und Rückfahrt wird beim Einstieg kassiert. Es können vorab keine Platzreservierungen vorgenommen werden.

Das Museum in der Burg hat an diesem Sonntag von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet.

nn