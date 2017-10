"Die Hesse komme": TSV Freystadt startet mit Heimspiel

Badminton, 1. Bundesliga: Starker Aufsteiger Dortelweil ist am Sonntag zu Gast - 01.10.2017 13:02 Uhr

FREYSTADT - Am Sonntag, um 15 Uhr startet Bundesligist TSV 1906 Freystadt mit einem Heimspiel gegen das Topteam SV Funball Dortelweil in die Saison 17/18. Der Aufsteiger aus Hessen hat sich enorm verstärkt. Aber auch wenn Freystadt einige Ausfälle zu verkraften hat, will man gegen einen der direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt die ersten Punkte einfahren.

Oliver Roth und Florian Waffler, Leistungsträger des Freystädter Bundesligateams. © Foto: Mehlich



Oliver Roth und Florian Waffler, Leistungsträger des Freystädter Bundesligateams. Foto: Foto: Mehlich



Dortelweil ist ein Stadtteil von Bad Vilbel direkt vor den Toren von Frankfurt. Die Hessen haben bereits Erstligaerfahrung. In der Saison 2014/15 mussten sie als Aufsteiger allerdings direkt wieder absteigen. In der vergangenen Saison wurde Dortelweil ohne Punktverlust Meister der 2. Bundesliga Süd und setzte sich in der Relegation gegen den Erstligaverein TSV Neuhausen-Nymphenburg mit 6:1 durch.

Dass es die Hessen dieses Mal ernst nehmen, zeigt die Tatsache, dass sie sich mit fünf Spielern für die neue Saison verstärkt haben, darunter Alex Lane, amtierender englischer Meister im Herreneinzel, Yap Rui Chen (Malaysia), Weltranglistenplatz 77 im Dameneinzel, sowie Krishnan Yogendran (Malaysia), Doppel- und Mixedspezialist Weltranglistenplatz 43.

Florian Waffler, Freystadts Mannschaftsführer meint dazu: "Das wird nicht einfach. Vor zwei Jahren haben wir sie in der 2. Liga zweimal geschlagen, auch damals war Dortelweil in der Favoritenrolle. Wir sind optimistisch." Während bei Freystadt noch sechs Stammspieler von damals dabei sind, hat Dortelweil die Mannschaft bis auf wenige Positionen komplett umgebaut.

Tago und Pietryja fehlen

Nicht einfach wird es für die Freystädter Mannschaftsleitung bei der Aufstellung, nachdem Bundesligateammanager Stephan Pistorius Anfang der Woche zwei Hiobsbotschaften erhalten hat. So musste der japanische ehemalige Weltklassespieler Kenichi Tago, Neuzugang beim TSV, überraschend absagen, und auch Pawel Pietryja wird krankheitsbedingt nicht spielen können. Für Tago wird Hannes Gerberich nachrücken, der diese Woche noch in Tschechien auf einem internationalen Turnier spielt.

Im Doppel müssen sich die Oberpfälzer folglich etwas einfallen lassen. Offen ist, wer nach dem Ausfall von Pietryja mit Johannes Pistorius das erste Doppel bestreiten wird. Hier kommen Ex-Vizeeuropameister Oliver Roth oder vielleicht auch Florian Waffler in Frage.

Bei Johannes Pistorius hofft man, dass er die Turnier- und Reisestrapazen von seinen beiden Asienreisen gut überstanden hat. Nach seiner Teilnahme bei der Universiade in Taipeh Mitte August (Platz 5 im Mixed) sammelte er im September weitere internationale Turniererfahrung in Korea und Japan und ist gerade eine Woche zurück am Olympia-Stützpunkt in Saarbrücken.

Gut sieht es beim TSV im Damenbereich aus. Mit dabei ist Freystadts erfolgreichste Punktelieferantin der vergangenen Saison, Nanna Vainio, finnische Olympiateilnehmerin von Rio, und Julia Kunkel, zweifache deutsche Juniorenmeisterin. Erfreulich, dass Annabella Jäger nach einjähriger Pause ihre Kreuzbandverletzung gut auskuriert hat und wieder im Kader steht.

Sehr gespannt ist man auf Neuzugang Jenny Moore, die Studentin ist englische Nationalspielerin. Die 22- Jährige ist Doppel- und Mixedspezialistin und bestritt im August ihre erste Weltmeisterschaft. Vergangene Woche gewann sie in Polen ihr erstes internationales Turnier bei den Polish International.

Duell der Extraklasse

Teammanager Stephan Pistorius zum Spiel: "Wir sind gespannt, wen Dortelweil alles dabei hat. Kommen sie in stärkster Aufstellung, wird es schwer. Bei uns darf niemand mehr ausfallen. Auf jeden Fall können sich die Fans auf Badminton der Extraklasse freuen." Einlass in die Freystädter Mehrzweckhalle ist eine Stunde vor Spielbeginn.

ZNeu in der Saison ist, dass alle Spiele im Livescore zuhause verfolgt werden können: www.tsv.freystadt.de

nn