Die Kanalratten mischen das Eis auf

NEUMARKT - Bis vor wenigen Jahren ist Eishockey noch fest in Händen der "Neumarkt Eagles" gewesen. Während es um jene stiller wurde, wühlten sich die "Canalian Rats" aus dem Nachbarlandkreis an die Spitze. Unter anderem mit ehemaligen Spielern aus dem Neumarkter Team.

Aufstieg Nummer drei: Die Canalian Rats blieben vergangene Saison auf den Eisflächen der Region ungeschlagen und stiegen in die DNHL 1 auf Foto: Alexander Fuchs



Die vergangenen drei Jahre ging es stetig bergauf für die Canalian Rats aus Burgthann. Der eingeschworene Haufen eishockeyverrückter Freunde schaffte von Jahr zu Jahr den Aufstieg in die nächst höhere Klasse in der größten Hobbymannschaftsliga Deutschlands, der DNHL.

Nachdem sie vergangene Saison ungeschlagen Meister wurden, spielen sie nun in der höchsten Spielklasse, der DNHL 1. Eine Klasse, von der die Neumarkt Eagles nur träumen können. Sie beackern aktuell in der DNHL 3 das Eis.

Die DNHL 1 ist häufig ein Sammelbecken ehemaliger höherklassiger Ligaspieler und Profis aus dem Bereich des DEB, die hier noch ihrer Leidenschaft aus Spaß an der Freud‘ nachgehen wollen.

Ins andere Nest gewechselt

Die Rats verstärkten sich deshalb vor der Saison, um den Anforderungen der neuen Spielklasse gerecht zu werden. Aus dem Landkreis Neumarkt sind über die Jahre hinweg fünf Kufencracks vom Adler- ins Rattennest gewechselt. Insgesamt sind es fünf Spieler aus Neumarkt und einer aus Postbauer-Heng, die für das Burgthanner Team aufs Eis gehen.

Bislang konnten die Rats aber nie in Bestbesetzung antreten. Verletzungen und andere Gründe verhinderten das. Dennoch kann man eine kontinuierliche Steigerung von Spiel zu Spiel zur Freude aller feststellen.

Deutlich zu erkennen war das vor allem im ersten Drittel des letzten Spieltages am späten Dienstagabend. Der Gegner war der Topfavorit auf den Meistertitel, die Eisbären Lauf. Zwar gerieten die Rats schon in der 2. Spielminute mit 0:1 in Rückstand, aber durch diszipliniertes Spiel und Umsetzung der Vorgaben des Spielertrainers Carsten Hörl blieben die Rats dran.

Schon knapp zwei Minuten später dezimierten sich die Laufer durch ein Foul und eine verbale Entgleisung selbst. Die daraus entstandene Überzahl nutzen die Rats zum Ausgleich.

Allerdings muss man an dieser Stelle sagen, dass an diesem Abend die beiden Schiedsrichter nicht ihren besten Tag erwischt haben zum Leidwesen beider Teams. Einer war besonders dünnhäutig. Die kleinste schüchterne Bemerkung gegen eine seiner Entscheidungen wurde sofort mit zwei Minuten wegen Reklamierens bedacht.

Fast die Hälfte aller insgesamt 15 ausgesprochenen Strafen waren mit der Begründung Reklamieren ausgesprochen worden. Zum Leidwesen vor allem der Rats. Zehn Strafen führten zu drei 5-gegen-3-Unterzahl-Situationen, die allesamt zum Torerfolg der Laufer führten.

Im letzten Drittel war der alte Kampfgeist wieder da. Allerdings wurde gegen Ende des Spiels von den Rats viel zu oft versucht, mit Einzelaktionen noch etwas zu reißen, ohne Erfolg. So blieb es bei einer 1:4-Niederlage.

Die nächsten Spieltermine: 1. Mannschaft: 2. Dezember 20 Uhr, 11. Dezember 22.15 Uhr und 14. Januar 20 Uhr jeweils in der Arena Nürnberg. 2. Mannschaft: 2. Dezember 17.15 Uhr, 29. Dezember 13:15 Uhr, 6. Januar 20 Uhr, 13. Januar 19.45 Uhr und 26. Januar 22 Uhr, alle in der Arena Nürnberg. Der Eintritt ist frei.

ph/nn