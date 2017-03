Die letzten Tage des Schuhhauses Fries

Ein Stück Neumarkter Handwerksgeschichte geht zu Ende — 1755 gegründet — Laden wird vermietet - vor 1 Stunde

NEUMARKT - In der Neumarkter Innenstadt sind bald mehrere Geschäftsräume zu haben: Schuh Fries schließt, auch KBK sagt bald Servus.

Der letzte Akt: Walter Münch und seine Mitarbeiter bereiten die Frühjahrsmode für den Räumungsverkauf vor. © Foto: Distler



Ein klingender Name in der Neumarkter Geschäftswelt verabschiedet sich im Frühjahr 2017: Schuh Fries schließt nach 262 Jahren seine Pforten. Einige Läden in der Neumarkter Innenstadt haben vor kruzen zugesperrt oder planen die Schließung.

Nur ganz wenige Menschen wissen, was ihre Ahnen vor 250 Jahre so getrieben haben. Walter Münch weiß es: Johann Fries, sein Ur-Ur-Urgroßvater – vielleicht hatte er aber auch noch ein "Ur" mehr – hat anno 1755 in einem Häuschen in der Zißlergasse (nahe Viehmarkt) eine Schusterwerkstatt gegründet: die Geburt des Schuhhauses Fries.

Schon Johanns Nachkomme begnügte sich nicht mehr mit der Maßarbeit auf Bestellung. Sondern begann, Schuhe auf Vorrat herzustellen. Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert begann auch in dieser Handwerksbranche der Siegeszug der Fabrikware. Der Schuster Fries zog 1891 in die Hallertorstraße um, dort stellte er nun auch fabrikgefertige Schuhe im Schaufenster aus. Im Jahr 1906 zog er schon weiter: in das weit größere Anwesen Obere Marktstraße 28.

In der Zwischenkriegszeit übernahmen die Geschwister Anna und Max Fries nach dem Tod ihrer Eltern das Geschäft. Das dritte Kind, der Schuster Heinrich Fries, reparierte im Hinterhaus Schuhe. Beim zweiten Fliegerangriff im April 1945 bekam das Nachbarhaus einen Volltreffer. Auch das Anwesen der Familie Fries wurde zerstört und erst 1946/47 wieder aufgebaut. 1959 trat Hedwig Fries in die Firma ein, später wurde sie die alleinige Inhaberin. Mit ihrem Mann Walter Münch erweiterte sie in den folgenden Jahrzehnten nicht nur das Sortiment, sondern vergrößerte auch die Verkaufsfläche immens. Die beiden Kinder stiegen mit ins Geschäft ein. Beim Umbau 1985 wurde die charakteristische Schaufensteranlage geschaffen.

Stets sei es Pflicht gewesen, in Frankfurt, Düsseldorf, München oder Mailand Mode aufzuspüren, die auch in Neumarkt verkäuflich war, sagt Walter Münch junior. Ihm blutet freilich das Herz, wenn sein Traditionsgeschäft nach mehr als 260 Jahren ein Ende findet: "Nach der Renovierung von 2004 wären nun wieder Umbauten und Investitionen nötig. Doch ich stehe kurz vor der Rente, der Nachwuchs ist in anderen Berufen tätig, da rechnet sich das nicht mehr."

Also hat sich die Familie Münch entschlossen, den Standort in Toplage zu vermieten. Es heißt, dass das Wäschehaus Witt Weiden von der Klostergasse um die Ecke zieht. Walter Münch und seine Mitarbeiter bereiten sich nun auf den Räumungsverkauf vor: Der startet am Donnerstag – und dauert, so lange der Schuhvorrat reicht.

Nicht ganz so lang wie Schuh Fries hat KBK am Unteren Markt durchgehalten. Nach zehn Jahren kündigt der Modeladen nun seine Schließung an. Wann genau, war im Geschäft nicht zu erfahren. Laut Aushang wird ein Nachmieter gesucht. Zwei Läden weiter noch ein Leerstand: "Heinlein Fashion" ist schon vor ein paar Wochen ausgezogen.

