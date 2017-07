Die Meistersinger spielten im MLF vor

Museum als Opernbühne: Vorspiel für IMA im Museum Lothar Fischer - vor 28 Minuten

NEUMARKT - Was woanders "documenta" heißt, ist in Neumarkt die "IMA 7", meinte Arnold Graf vom "Verein der Freunde des Museums Lothar Fischer": das eine ein Kunst-, das andere ein Musikereignis – beide allerdings im wesentlichen ohne deutsche Teilnehmer. Das mindert Zustrom und Vergnügen des Publikums allerdings nicht: weder hier noch dort. Und beide Male gibt es ein Vorspiel: das eine in Athen, das andere im Museum Lothar Fischer. Das heißt dann "Museumskonzert" und ist für die Vereinsmitglieder und Sponsoren gedacht.

Fast wie auf der documenta, meinte Arnold Graf: Als Auftakt zur IMA gab es neben den visuellen Ausstellungs-Reizen auch akustisch viel zu erleben. © Alle Fotos: André De Geare



Um die "Linie" geht es bei der eben laufenden Ausstellung "Monika Grzymala". Auf die richtige Linie kommt es auch beim Singen und bei der "Internationalen Meistersinger Akademie" an. Das weiß die IMA-Chefin Edith Wiens auch aus der eigenen Karriere am besten, und die Linien der polnischen Bildhauerin erklärte Pia Dornacher auf dem Weg durchs Museum.

Dort fing es "upstairs" an, vierzehn der fünfzehn IMA-SängerInnen hatten Lampenfieber, der mutigste war der "Jungstudent" Ronan Caillet, der anfangen musste: mit dem Schwierigsten, mit Schubert – beeindruckend an der Gesangs- und Sprachlinie orientiert. Genauso wie Pia Dornachers Museumsführung zwischen Lothar Fischer und Monika Grzymala pendelte, pendelte das Gesangsprogramm zwischen nahezu allen Facetten der romantischen Oper: zwischen Wagner und Verdi.

Wohl noch nie gab es "Götterdämmerung" bei der IMA: Noa Beinart aus Tel Aviv, inzwischen Studentin in Berlin, wagte sich an eine der Nornen des Vorspiels – gut artikuliert, erstaunlich kantabel. Es gab danach "Werther" von Massenet, Rossini, Offenbach, Verdi gegenüber von Fischers Enigma-Variationen: alles mit in diesen Räumen gewaltig wirkenden Stimmen. Die weitere Bewährung wird im Reitstadel und danach in den Weiten der Opernhäuser und Konzertsäle dieser Welt eingefordert.

Mit ihrer intensiven Darbietung zog die IMA-Sängerin die Hörer in den Bann.



Hübsch war die Idee von Edith Wiens, die SängerInnen mit ihren Hobbys vorzustellen. Ausgerechnet James Ley, der die graziöse Partie des Grafen Almaviva aus dem "Barbier von Sevilla" vortrug, outete sich als Lagerfeuer-Fan: ein bärenstarker Boyscout auf der Suche nach höchsten Tönen.

Legato an der Leine

Oder die Dog-Walkerin Kelsey Lauritano, die im New Yorker Central Park für Geld anderer Leute Hunde Gassi führt. Gibt’s in Münchens Englischem Garten inzwischen auch – nicht nur ein Hobby, sondern angesichts der Studiengebühren an der Juilliard School blanke Notwendigkeit. Genauso straff wie Lauritano dort die Hundeleinen spannt, genauso konsequent ist auch ihre schöne Legato-Gesangslinie bei Meyerbeer: vielversprechend und den Jungstudenten ganz schön weit voraus.

IMA-Musikerlebnis mal nicht in Reitstadel oder Residenz: Das IMA-Vorspiel war im Museum Lothar Fischer. Wer bei den Kursen dabeisein möchte, kann bei einigen Terminen mithören, was die Dozenten vermitteln.



"Stolz" war eines der Leitworte dieses Abends. Wiens kann schon jetzt stolz sein auf ihre Sängerauswahl aus den Auditions, Dornacher auf die Schenkungen, mit denen das MLF immer wieder bedacht wird oder auf die Ankäufe, die durch den Förderverein ermöglicht werden: jetzt Fischers Skulptur "Christophorus". Und stolz können MLF und IMA sein, dass sie in Neumarkt immer wieder Sponsoren finden. Die haben offenbar ganz viel Herz für die kleine Chinesin aus einem Dorf bei Shanghai, die natürlich Puccinis Madame Butterfly singt.

Bewunderung gab es auch für die prächtigen Bassisten, die diesmal mit von der IMA-Partie sind. Wie Alex Rosen mit erstaunlich profunder Tiefe, der aus Californien stammt und knapp über Zwanzig noch ein bisschen auf die vielen Alt-Männer-Rollen von Sarastro bis Hagen warten muss. Alle bekamen fein differenzierten, auf jeden Fall ermutigenden Applaus. Nächsten Mittwoch wird es dann richtig ernst: nach den Kostproben und der ersten Akademie-Woche beginnt das Vier-Konzerte-Menu der IMA mit dem Eröffnungskonzert.

Karten für alle Konzerte gibt es noch unter = (0 91 81) 255-125. Außer bei den Konzerten können Interessierte auch die Meisterkurse, jeweils von 14 bis 17 Uhr, besuchen: Am Samstag, 15. Juli, schult Kammersängerin Birgit Fassbaender die IMA-Teilnehmer im Reitstadel, und am Freitag, 28. Juli, gibt es einen Kurs mit dem Dirigenten Pierre Vallet (Englisch) in der Residenz. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenfrei.

UWE MITSCHING