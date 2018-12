Die Moosbüffel sind wieder los

Elftes Hallenturnier der JFG Neumarkt ab Freitag in MS West - vor 20 Minuten

NEUMARKT - Vom Freitag bis Sonntag tobt der 11. Moosbüffel-Cup der JFG Neumarkt in der Halle der Mittelschule West. Gespielt wird wieder mit Rundumbande.

Am Freitag, 22. Dezember, beginnen um 17 Uhr die U17-Junioren mit den Mannschaften BSC Woffenbach, (SG) SV Lauterhofen, (SG) DJK/SpVgg Rohr, JFG Mittlere Vils, DJK Falke Nürnberg, TSV Altenfurt, ASV Fürth und JFG Neumarkt. Am Samstagvormittag ist die U15 am Start mit TSV Feucht, TSV Pyrbaum, JFG Postbauer-Heng, (SG) TSV Freystadt, DJK Berg, SV Höhenberg und BSC Woffenbach sowie mit drei Teams des Gastgebers.

Ab 17 Uhr spielen dann die U19- Junioren. Zugesagt hat die A-Jugend des BSC Woffenbach, (SG) SV Lauterhofen, TSV Feucht, (SG) TSV Freystadt und TSV Berching. Die weiteste Anreise hat der SV Marienstein.

D-Jugend am Sonntag

Am Sonntag, 23. Dezember, beschließt dann die U13 den Turnierreigen. Die Spiele der U13/2 beginnen um 9 Uhr. Es spielen neben zwei Teams der JFG Neumarkt die Mannschaften der TSV Burgthann, SV Mühlhausen, SV Seligenporten, BSC Woffenbach und (SG) TSV Freystadt.

Ab 14.30 Uhr spielen dann bei der U13/1 zwei Teams des Gastgebers gegen BSC Woffenbach, DJK Oberwiesenacker, FSV Berngau, JFG Reichswald, (SG) TSV Freystadt und den 1. FC Altdorf. Das Turnier endet gegen 19 Uhr.

nn