Die Mussinanstraße kann es mit den ganz Großen aufnehmen

Die zehn längsten Straßen Neumarkts: Spitzenreiter Regensburger Straße hat nur 44 Meter mehr - vor 1 Stunde

NEUMARKT - In den letzten Jahren lernen Autofahrer in Neu­markt immer neue Straßen kennen, weil Baustel­len die gewohnten Wege versperren. Trotzdem gibt es einige Straßen, in denen man auch ohne Schleichverkehr besonders lange fährt, ohne abzubiegen – einfach weil sie so lang sind. Und dennoch haben wir auf der Suche nach den zehn längsten Straßen einige Überraschungen erlebt.

Die Mussinanstraße ist das Herz des Wohn­gebiets Altenhof. Das Geheimnis ihrer 2292 Meter Länge sind die Stichstraßen. © Wolfgang Fellner



Dabei haben wir allerdings nicht selbst mit dem Lineal auf dem Stadtplan nachgemessen, sondern uns vom Städtischen Bauamt helfen lassen, dass eine Suchanfrage in seiner Datenbank gestartet hat. Die Informatio­nen stammen also aus erster Hand.

Aber vielleicht gibt es sogar noch ein oder zwei längere Wege im Neumarkter Stadtgebiet. In der Statistik des Bauamtes sind nämlich die Bundesstraßen, Staatsstraßen, Kreisstraßen und Gemeindeverbindungsstraßen nicht aufge­führt.