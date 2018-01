Die Neumarkter sterben immer älter

Die Verstorbenen sind im Mittel drei Jahre älter als 2003

NEUMARKT - Die Zahl der Sterbefälle in der Stadt Neumarkt hat im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr zugenommen. Dies geht aus den internen Aufzeichnungen des Standesamtes Neumarkt hervor.

Insgesamt wurde bei 927 Verstorbenen im letzten Jahr Neumarkt als Sterbeort eingetragen. 2016 waren es 831 Sterbefälle gewesen, dies entspricht einer Zunahme von rund 11,55 Prozent bei den Sterbefällen gegenüber dem Vorjahr.

Unter den 2017 Verstorbenen waren 456 Männer und 471 Frauen. 415 der 2017 in Neumarkt Verstorbenen hatten ihren Wohnsitz in der Stadt, 302 im Landkreis und 210 Verstorbene stammen von außerhalb des Landkreises. Im Durchschnitt waren die 2017 in Neumarkt verstorbenen Frauen 80,62 Jahre alt und die verstorbenen Männer im Durchschnitt 75,26.

Im Jahr davor war das Durchschnittsalter der verstorbenen Frauen bei 81,20 und das der verstorbenen Männer bei 76,21 gelegen. Vor 15 Jahren, im Jahr 2003, hatte das Durchschnittsalter der verstorbenen Frauen in Neumarkt noch 78,37 Jahre und das der verstorbenen Männer 72,20 Jahre betragen.

Doch in Neumarkt gibt es auch viele Babys. Das Standesamt vermeldet so viele Geburten wie seit 1998 nicht mehr.

nn