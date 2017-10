Die Oberpfälzer Polizei hat jetzt einen E-Streifenwagen

REGENSBURG - Die Polizei experimentiert mit Elektroautos - jetzt auch in der Oberpfalz. In Regensburg wurde am Donnerstag der erste E-Streifenwagen übergeben. Dort erhofft man sich jede Menge Vorteile.

Polizeipräsident Gerold Mahlmeister (links) erhofft sich viel vom neuen BMW i3. © Polizei Oberpfalz



In etwas mehr als sieben Minuten von Null auf Hundert, in der Spitze sogar bis zu 150 Stundenkilometer schnell - der i3 von BMW ist sportlich unterwegs. Die Zeit, in der Elektroautos die Leistung eines Föns hatten, sind lange vorbei. Nur konsequent, dass auch die bayerische Polizei immer wieder mit E-Streifenwagen experimentiert. Jetzt übergab der Oberpfälzer Polizeipräsident Gerold Mahlmeister der Wache im Regensburger Süden ein fabrikneues Elektroauto von BMW.

Dort spricht man von einem "ökologischem Dienstfahrzeug", was gerade in Zeiten von Feinstaubbelastung wichtig sei. "Das neue Dienstfahrzeug ist ideal für den Stadtverkehr ausgelegt", so Mahlmeister. Und dennoch: Im polizeilichen Alltag müsse sich der 102-PS-Flitzer erst einmal beweisen. In Regensburg sehen sie den Neuzugang im Fuhrpark eindeutig in der Testphase.

Was die Ausstattung angeht, ist der BMW i3 einem normalen Streifenwagen ebenbürtig. Funk, Blaulicht, ein Martinshorn - nichts fehlt. Die Reichweite des Autos beträgt rund 200 Kilomter. Damit dem Wagen nicht der Saft ausgeht, hat die Polizei eine E-Tankstelle im Innenhof der Wache im Regensburger Süden aufstellen lassen.