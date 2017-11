Die Pest im Gepäck: Risiko auch auf Mauritius

Leiter des Gesundheitsamts mahnt zu Vorsicht auf Inseln im Südosten Afrikas - vor 9 Minuten

NEUMARKT - Das alte Lied "Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord" hat die Realität eingeholt. Laut einer Mitteilung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom 20. Oktober haben sich bislang 1297 Menschen auf der afrikanischen Insel infiziert, 102 sind daran gestorben – Tendenz steigend.

Immer mehr Menschen infizieren sich auf Madagaskar mit der lebensgefährlichen Lungenpest. Mittlerweile ist die Zahl der Toten auf 36 angestiegen. © dpa/ Alexander Joe



Der Leiter des Gesundheitsamtes Neumarkt, Werner Richter, warnt insbesondere Reisende.

Herr Richter, es gibt bereits erste Vergleiche mit dem Ausbruch des Ebola-Virus 2014/15 in Westafrika. Ist es so gefährlich?

Werner Richter: Nicht wirklich: Zwar ist es auch diesmal eine Epidemie, allerdings ist die Krankheit bei früher Diagnose mit Antibiotika gut behandelbar. Hierzulande besteht keine Gefahr.

Werner Richter, der Leiter des Gesundheitsamtes. © Foto: De Geare



Aber für Reisende, oder?

Richter: Ja. Zwar hat das Auswärtige Amt noch keine Reisewarnung ausgesprochen, wir weisen aber auf das erhöhte Risiko für Reisen nach Madagaskar und die benachbarten Inseln hin.

Auch für die Nachbarinseln?

Richter: Ja. Die WHO stuft das Ansteckungsrisiko für Madagaskar als hoch ein und für die Inseln Seychellen, Mauritius und La Réunion als erhöht ein. Zudem ist wegen der sehr kurzen Inkubationszeit derzeit nicht auszuschließen, dass zum Beispiel Touristen noch während der Rückreise erkranken und beispielsweise im Flugzeug durch Husten andere infizieren.

Viele verbinden die Pest mit dem Mittelalter. War die Krankheit nicht längst ausgerottet?

Richter: Nein, noch heute erkranken pro Jahr bis zu 3000 Menschen an der Pest – hauptsächlich in Afrika. Auch auf Madagaskar sind einzelne Ausbrüche keine Seltenheit. Diesmal ist die WHO aber doppelt besorgt: Erstens gibt es enorm viele Betroffenen und zweitens haben ungewöhnlich viele von ihnen (72 Prozent) die hochgradig ansteckende Lungenpest – nicht die sonst üblichere Beulenpest.

