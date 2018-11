Die Pöllinger Engelchen freuen sich schon

NEUMARKT - Am Sonntag, 2. Dezember, heißt es wieder "Herzlich Willkommen aus Nah und Fern beim Weihnachtsmarkt in Pölling." Auch im 20. Jahr verspricht das Treiben unterhalb des Kirchturms der St.-Martin-Kirche einen interessanten und vielseitig beschickten Markt.

So wie im vergangenen Jahr eröffnet auch heuer das Pöllinger Christkind mit seiner Engelschar den kleinen Markt vor der Kirche St. Martin.



Spätestens wenn das Christkind Lea Hartmaier und seine vier Engel, Lena Distler, Leonie Keller, Marlene Kunder und Angelina Nevidek den Markt um 10.45 Uhr eröffnen und mit ihren weißen Gewändern durch die Budenstadt gehen, kommt vorweihnachtliche Stimmung auf und glänzen nicht nur Kinderaugen.

Alle Schätze der einen Welt bieten die Mitglieder der Schatzkammer in ihren Räumen gegenüber der Kirche an. Der Freundeskreis im ersten Stock des Hauses lädt zu Kaffee und selbst gebackenem Kuchen ein. Nicht fehlen darf natürlich der Stand des OGV Rittershof. Der Sportverein hat es dabei mehr mit dem Gegrillten. Entsprechende Nachfrage dürfte sicherlich eine knusprig gegrillte Sau am Grill haben. Nebenan duftet es beim Stammtisch nach Feuerzangenbowle.

Holzarbeiten von Richard Falkner bereichern durch ihre mannigfaltige Herstellung und Darstellung weihnachtlicher Kunst sicher ebenso das Geschehen wie das Postamt des Kindergartens, von dem aus Wünsche ans Christkind verschickt werden können. Aber auch mit einem Kakaogetränk und Waffeln kann man sich verköstigen. Ein Glühweinaperol am Stand des Heimat- und Kulturvereins sorgt sicherlich nicht nur für warme Hände. Die Pöllinger Bixn und Burschn bieten Crepes und Apfelpunsch an. Während die Schule Schokofrüchte und Popcorn verkauft, ermöglicht die Kindertagesstätte sich bei nicht Alkoholischem anzuwärmen. Nicht unerwähnt darf der Stand von Willi Federl mit weihnachtlicher Deko, hergestellt aus Holz, bleiben.

Als besondere Highlights sind der Auftritt des Gesangvereins zur Eröffnung um 10.45 Uhr, der Auftritt des Kindergartens Pölling um 13.30 Uhr und die Blaskapelle Pölling mit ihren weihnachtlichen Melodien um 15 Uhr erwähnt. Das gemeinsame Singen und Musizieren mit den Schülern der Grundschule um 14 Uhr sowie der Auftritt der Weisenbläser um 17 Uhr, die zugleich zum Abschluss des Weihnachtsmarktes einstimmen, runden das Programm ab.

