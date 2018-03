Die "Rock Sixties" feiern Geburtstag im G 6

Sieben Jahre ist es her, dass sich einige musikbegeisterte Rock-Novizen zu einem VHS-Kurs zusammenfanden, und schon am zweiten Abend war der erste Song einstudiert. Inzwischen beherrscht man deutlich mehr Akkorde, und die Setlist ist zu einem abendfüllenden Programm angewachsen. Geblieben ist aber die Begeisterung und das Bewusstsein, Teil einer ganz außerordentlichen Geschichte zu sein. Diese Freude und Begeisterung teilen die Rock-Sixties seit Jahren mit der Kellergangband der Lebenshilfe und mit Musiker-Freunden, die ihnen bei gemeinsamen Auftritten oder Projekten begegnet sind. So werden auch diesmal einige Überraschungsgäste für neuen, ungewohnten Sound sorgen, wenn es am Freitag, 16. März, um 20 Uhr im G 6 wieder heißt: „Keep on Rockin’“. © nn/Foto: Eichler