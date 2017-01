Die Skipisten und Loipen im Kreis Neumarkt öffnen

Winterspaß beginnt: In Voggenthal und Sulzbürg werden die Lifte eingeschaltet

NEUMARKT - Zu Weihnachten ließ sie noch auf sich warten, nun ist sie da: die weiße Pracht. Zur Freude aller Kinder und Wintersportfreunde. Auch im Landkreis wird ab heute wieder einiges geboten.

Ein waschechter Winterhund: Hundedame Rita vergnügt sich im weichen Pulverschnee. Foto: Wolfgang Fellner



Unter dem Motto „Ski und Rodel gut“ öffnet der Skilift am „Monte Voggo“ in Voggenthal (Stadt Neumarkt) am Donnerstag, 5. Januar, um 13 Uhr – freitags bis sonntags soll er jeweils ab 10 Uhr laufen.

Befördert werden die Anhänger des Brettlsports dort übrigens mit einem echten Kuriosum: dem ältesten Schlepplift Deutschlands. Im Herbst 2008 drohte dem alten Lift aus dem Jahr 1963 das „Aus“. Der Skiverein Voggenthal kaufte ihn für einen symbolischen Euro und renovierte ihn in Eigenregie, um die Traditionspiste zu erhalten, an der ganz Neumarkt früher das Skifahren gelernt hat.

Schneetelefone eingeschaltet

Seither wagen sich vor allem an den Wochenenden Hunderte von Begeisterten pro Tag auf die rund 350 Meter lange, mittelschwere Abfahrt. Auch in der nun startenden Skisaison wird dies wieder so sein – entsprechende Verhältnisse vorausgesetzt. Das Schneetelefon ist unter * (0 91 81) 5 13 88 90 erreichbar; im Internet: www.skiundalm.de.

Auch heuer empfängt am Fuß des Skihangs wieder Wirt Markus durchgefrorene Skifahrer in seiner urigen Hütte: Die zünftige Alm im alpenländischen Stil mit Sonnenterrasse ist schnell zum beliebten Treffpunkt der Wintersportler geworden.

Immer offen hat in Neumarkt die Sturmwiese: Hier rodelt der Nachwuchs den Hang hinunter, aber auch Papa oder Mama schießen mit Vergnügen mal auf dem Schlitten hinterher.

35 Kilometer gespurt

Die vielen Skilangläufer können demnächst mit etwas Glück wieder im benachbarten Lengenbachtal auf bis zu 35 Kilometern gespurten Loipen ihre Runden drehen: Weit über die Oberpfalz hinaus genießt das wildromantische Lengenbachtal einen klangvollen Ruf als idyllische Erholungslandschaft. Karl Distler, der die Loipen am heutigen Donnerstagvormittag spuren wird, hofft, dass die weiße Pracht ausreicht und der Wind nicht zu viel Schnee davon geweht hat. Infos, ob seine Mission von Erfolg gekrönt war, gibt es direkt bei Karl Distler, * (0 91 81) 4 22 22.

Bilderstrecke zum Thema Winter in Neumarkt: Schlittenspaß und Straßenräumen Am Mittwoch ist der Winter über Neumarkt hereingebrochen. Die Mitarbeiter des Bauhofs befüllen ihre Streufahrzeuge, auf den Jurahöhen weht ein eiskalter Wind und auf den schneebedeckten Hängen toben sich Mensch und Tier aus.



Die Loipen in Hilzhofen (Gemeinde Pilsach) werden ebenfalls am heutigen Donnerstag gespurt: Ab 8 Uhr sind die Verantwortlichen unterwegs, ehe man sich ab Mittag die Bretter unterschnallen und loslaufen kann.

In der Stadt Neumarkt selbst drehen unterdessen Eislaufprinzessinnen und -prinzen auf der Kunsteislaufanlage am Volksfestplatz elegante Runden, und zum Aufwärmen geht’s an die urige „Eisbär-Bar“ – je nach Wetterlage soll dies noch bis in den März hinein so sein. Weitere Infos unter: www.swneumarkt.de/freizeit/mobile-eislaufanlage.html

Auch der Hofer Hang in Sulzbürg (Gemeinde Mühlhausen) ist bereits präpariert: Die Skiabteilung des SV-DJK Sulzbürg wird den Skilift heute um 14 Uhr einschalten. Die Sulzbürger „Ski-Arena“ hat dann donnerstags jeweils von 14 bis 16.30 Uhr sowie freitags bis sonntags jeweils von 10 bis 16.30 Uhr geöffnet. Wie in den Jahren zuvor wird auch heuer wieder freitägliches Flutlichtfahren angeboten – immer nach der regulären Öffnung ab 17.30 bis 21 Uhr.

Mehr Infos zu den Schneegegebenheiten und den ab morgen von der DSV-Skischule angebotenen Skikursen in Sulzbürg gibt es im Internet, www.sv-djk-sulzbuerg.de, und beim Schneetelefon * (01 75) 9 53 10 88. Aktuell sind noch Plätze für Anfänger und leicht Fortgeschrittene frei.

