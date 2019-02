Die Stadt Neumarkt wächst im siebten Jahr in Folge

NEUMARKT - Neumarkt wächst weiter. Mittlerweile hat die Jurametropole 40 314 Einwohner. Doch auch die Zahl der Kirchenaustritte steigt. Bereits über ein Viertel der Einwohner gehört keiner der großen Glaubensgemeinschaften an.

OB Thumann und Standesamtleiter Frauenknecht stellten die Statistik vor. © Foto: Michael Müller



Das geht aus der Bevölkerungsstatistik des Einwohnermeldeamtes hervor, die Amtsleiter Alfred Frauenknecht und Oberbürgermeister Thomas Thumann vorstellten. Die Zahl der Konfessionslosen betrug 1999 noch 4791 Menschen, inzwischen sind es 11 422, was einem Anteil von 27,8 Prozent betrifft. Die katholischen Christen stellen zwar noch immer mit weitem Abstand die größte Gruppe. Ihr gehören 24512 Menschen an (58,2 Prozent). Doch 1999 zählten die Pfarreien noch 28 816 Schäfchen, also 4304 mehr. Das bedeutet einen Rückgang von 15 Prozent.

Die evangelische Gemeinde ist nicht ganz so stark betroffen. Sie schrumpfte von 6446 auf 6239 Mitglieder. Eine Umkehr des Trends ist nicht absehbar. Seit 20 Jahren verlassen immer mehr Menschen die großen Kirchen. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl besonders stark an um fast ein Drittel von 236 auf 334 Kirchenaustritte.

Ein Plus von 167 Menschen im Vergleich zum Vorjahr

Hingegen ist die Einwohnerzahl Neumarkts schon das siebte Jahr in Folge gewachsen. 40 314 Menschen haben hier ihren Hauptwohnsitz. Das sind 167 Menschen mehr als vor einem Jahr und sogar 1905 Menschen mehr als 1999. Zählt man die Nebenwohnsitze hinzu, hat die Jurametropole sogar 42173 Einwohner.

"Damit strafen wir die Bertelsmannstiftung Lügen, die vor Jahren einen Rückgang auf 38 000 Einwohner prognostiziert hat", sagt OB Thumann. Grundlage des Bevölkerungswachstums ist eine stete Zuwanderung, wobei die meisten Neubürger aus dem weiteren Umland stammen.

Am Wohnungsmarkt wird's eng

Das bedeutet Druck auf dem Wohnungsmarkt. Die Stadt selbst baut bezahlbaren Wohnraum aktuell im Deininger Weg, weist Baugebiete aus, wie etwa in Lähr oder Woffenbach. Doch die meisten Wohnungen bauen private Firmen. "Ich sehe gerade in der Innenstadt viele Baukräne", sagt Thumann.

Durch die Zuwanderung ist auch die Zahl der Neumarkter ohne deutschen Pass gestiegen. 4517 Ausländer leben hier, das entspricht einem Anteil von 10,7 Prozent. Vor 20 Jahren waren es 2468 Ausländer (6,1 Prozent).

Das Neumarkt nur durch Zuzüge wächst, zeigt ein Blick auf die Geburten und Todesfälle. 330 Neumarkter Babys wurden geboren, es starben 457 Einwohner. Da dieser Trend schon lange anhält, gibt es mittlerweile mehr alte als junge Neumarkter. Seit dem Jahr 2000 öffnet sich die Schere immer weiter. Mittlerweile sind 11 957 Menschen (28 Prozent) älter als 60 Jahre, 4756 der Senioren sind 75 Jahre und älter. Drei Männer und sechs Frauen haben den hundertsten Geburtstag gefeiert. Die älteste Bürgerin ist 105 Jahre alt.

Jede Familie hat im Schnitt 1,6 Kinder

Auf der anderen Seite der Bevölkerungsstatistik gibt es 6543 Kinder und Jugendliche (15 Prozent). Dabei steigt die Zahl der Familien mit mehreren Kindern wieder an. Es gibt 2014 Familien mit einem Kind, 1361 Familien mit zwei Kindern, 311 Familien mit drei Kindern und 85 Familien mit vier oder mehr Kindern. Die durchschnittliche Kinderzahl je Familie liegt bei 1,6.

Fast die Hälfte aller Neumarkter (18 861) sind verheiratet, 3206 geschieden, 2999 verwitwet. Und 16 902 Neumarkter sind noch ledig. Bei 205 ist der Familienstand ungeklärt, meistens Flüchtlinge, wo die Papiere aus dem Heimatland fehlen.

