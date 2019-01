Die stillen Helden Neumarkts standen einmal im Rampenlicht

Neujahrsempfang mit Defilee zum Auftakt — Ehrnsberger, Frischeisen und Kolpingsfamilie Woffenbach ausgezeichnet - vor 28 Minuten

NEUMARKT - Sie mehren das Glück der anderen – und das beglückt sie selbst: Die Stillen Helden standen beim Neujahrsempfang der Stadt Neumarkt im Reitstadel einmal im Rampenlicht.

Bilderstrecke zum Thema Neujahrsempfang der Stadt Neumarkt 2019 Stille Helden und ein Glücksforscher - das war der Neujahrsempfang der Stadt Neumarkt 2019 in Bildern.



Das Wort "Glück" war eine der meistverwendeten Vokabeln an diesem Abend: Beim Neujahrsempfang der Stadt Neumarkt hielt Professor Karlheinz Ruckriegel, ein Glücksforscher, die Hauptrede. Neumarkt habe außerdem Glück, so engagierte Bürger zu haben: OB Thomas Thumann und Sebastian Schauer, Vorsitzender der Freiwilligen-Agentur Neumarkt, zeichneten die Stillen Helden aus.

Drei Preisträger gibt es: Resi Ehrnsberger, die in Neumarkt vielfältig ehrenamtlich engagiert ist, so unterstützt sie seit 55 Jahren den Blutspendedienst des BRK, pflegt Archiv und Schriftführung beim Katholischen Frauenbund und gestaltet den Gottesdienst im Martin-Schalling-Haus mit – und das ist nur ein Teil ihrer Aufgaben.

Auch Angelika Frischeisen ist in mehreren Themenfeldern aktiv, seit vielen Jahren arbeitet sie ehrenamtlich im Eine Welt Laden mit, betreut behinderte Menschen bei der Regens-Wagner-Stiftung und ist im Bürgerhaus im Einsatz.

Motiv: Stadt Neumarkt: Neujahrsempfang, Vortrag des Volkswirts und Glücksforschers Prof. Dr. Karlheinz Ruckriegel und Übergabe der Auszeichnung „Stille Helden“, Festsaal Reitstadel....Die Stillen Helden....Foto: André De Geare fuer NN/ Neumarkt/ 180119..Veröffentlichung nur nach vorheriger Vereinbarung © André De Geare



Motiv: Stadt Neumarkt: Neujahrsempfang, Vortrag des Volkswirts und Glücksforschers Prof. Dr. Karlheinz Ruckriegel und Übergabe der Auszeichnung „Stille Helden“, Festsaal Reitstadel....Die Stillen Helden....Foto: André De Geare fuer NN/ Neumarkt/ 180119..Veröffentlichung nur nach vorheriger Vereinbarung Foto: André De Geare



Auch die Togo-Hilfe der Kolpingsfamilie Woffenbach wird ausgezeichnet, in der Kategorie Organisation. Seit mehr als zehn Jahren setzen sich die Mitglieder des Vereins für den Austausch mit der Kolpingsfamilie Togo ein und unterstützen mit Finanz- und Sachspenden verschiedene Hilfsprojekte vor Ort, etwa ein Ausbildungszentrum, organisieren Hilfstransporte, sammeln Spenden.

Beim großen Defilee am Anfang begrüßten OB Thumann und seine Frau Carolin die Gäste, und Thumann blickte in seiner Rede auf das Jahr 2019: Nachhaltigkeit war der erste große Punkt, von Erweiterungsplänen in der Kita in der Dr.-Kurz-Straße über Ganzjahresbad und Hochschulbau am Residenzplatz. Außerdem werde das 30. Altstadtfest steigen, und zum 20. Mal gehe der Stadtlauf an den Start.

Ein warmer Händedruck vom Stadtoberhaupt: OB Thomas Thumann hatte beim Neujahrsempfang viele Gäste zu begrüßen. © Foto: André De Geare



Ein warmer Händedruck vom Stadtoberhaupt: OB Thomas Thumann hatte beim Neujahrsempfang viele Gäste zu begrüßen. Foto: Foto: André De Geare



kay