Die Süder bitten wieder an die Schneebar

Am kommenden Wochenende ist wieder Party-Time in der Hasenheide - vor 1 Stunde

NEUMARKT/HASENHEIDE - Am Samstag, 19. Januar, ist es wieder so weit: Der 1. FC Neumarkt Süd lädt zum neunten Mal an die zehn Meter lange Schneebar auf seinem Sportgelände in der Hasenheide.

Am Samstag, 19. Januar, ist es wieder so weit: Der 1. FC Neumarkt Süd lädt zum neunten Mal an die zehn Meter lange Schneebar auf seinem Sportgelände in der Hasenheide. © Günter Distler



Ab 17 Uhr gibt es heiße Getränke und Bratwürste vom Grill. Fetzige Musik sorgt für ausgelassene Stimmung. Offiziell dauert der Spaß bis 24 Uhr, inoffiziell auch länger, „wir sind zu allen Schandtaten bereit“, sagt der 1. Vorsitzende Matthias Sander. Bei der Tombola mit attraktiven Preisen gibt es keine Nieten, der Erlös geht in die Jugendkasse des Vereins. Mit den Einnahmen der Schneebar bezuschusst der Verein zum Beispiel Trainingslager oder bezahlt neue Trikots. Die Schneebar ist quasi schon eine Generalprobe für die Feiern im Jubiläumsjahr: Der 1. FC Neumarkt Süd wird heuer 50 Jahre alt.