Die Übung fehlt: Missgeschick beim Bieranstich

Altstadtfest: Bürgermeister Löhner schlug zu zaghaft zu - vor 27 Minuten

NEUMARKT - Der Alt-Landrat und Bürgermeister Albert Löhner durfte das erste Fass beim 28. Neumarkter Altstadtfest anzapfen. Es spritze gehörig, der Zapfhahn saß zu locker, das Bier floss trotzdem.

Auch nach dem sechsten Schlag von Albert Löhner (Mitte) saß der Zapfhahn noch nicht fest im Fass. Das Bier spritzte und tröpfelte ins Glas. © Fotos: Edgar Pfrogner



Viel Übung im Anzapfen hatte Löhner, der den im Urlaub weilenden OB Thomas Thumann vertreten musste, nicht, wie er gestand. "Das letzte Mal war vor drei oder vier Jahren in Seligenporten und da ging es schief", verriet er.

Auch dieses Mal hatte Löhner kein Glück: Ein bisschen zaghaft schlug er sechs Mal mit dem Hammer zu, es spritzte und das Bier floss mehr neben dem Zapfhahn raus in den untergehaltenen Krug. Franz-Xaver Gloßner junior sprang ein, hieb kurz nach und die Sache war erledigt. "So einfach ist das", kommentierte Löhner sein eigenes Missgeschick und stieß mit den Umstehenden an.

Auch für Familien mit Kindern ist beim Altstadtfest einiges geboten.



Zuvor hatte das Pfalzgräfische Gefolge den Alt-Landrat zur Bühne beim Rathaus geleitet. Die Spielleut sind das ganze Wochenende über beim mittelalterlichen Lager im Stadtpark zu erleben. In der Altstadt warten auf die Besucher an die 100 Bewirtungsbuden, 47 Musikgruppen auf fünf Bühnen und 26 Tanzdarbietungen.

Im Stadtpark können die Besucher des Altstadtfestes Lagerleben wie im Mittelalter erleben. Mitglieder des Pfalzgräfischen Gefolges e. V. sorgen für Unterhaltung.



Beim nanu?! Familienfest der Neumarkter Nachrichten gibt es am Sonntag von 13 bis 18 Uhr auf dem Residenzplatz viel Spaß und tolle Darbietungen.

