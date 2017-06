Die Welt der Wasserstraßen

BERCHING - Gestern wurde das neue Informationszentrum "Erlebniswelt Wasserstraße" in der historischen Gösselthalmühle zwischen Berching und Beilngries am Main-Donau-Kanal feierlich eröffnet. Am heutigen Samstag, 24. Juni, lädt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nürnberg von 10 bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür in die Dauerausstellung ein.

Hans Raithel (re.), 2. Bürgermeister von Roth, und Christoph Raithel, Tourismusmanager von Beilngries, informieren sich über die Berufe an den Wasserstraßen. © Foto: Christine Anneser



Die neue interaktive Ausstellung markiert den Höhepunkt des Jubiläumsjahres zum 25. Geburtstag des Main-Donau-Kanals und gibt einen umfassenden und spannenden Einblick in die komplexen Zusammenhänge rund um die Wasserstraßen.

Wofür gibt es den Main-Donau-Kanal? Welche Bauwerke finden wir an Wasserstraßen? Wie funktionieren Schleusen? Wer arbeitet an der Wasserstraße? Was lebt im und am Wasser? Was macht die Wasserschutzpolizei? Diese und weitere Fragen beantwortet die Ausstellung "Erlebniswelt Wasserstraße". Sie macht auf die nationale und internationale Bedeutung der Wasserstraßen aufmerksam und vermittelt darüber hinaus die zahlreichen Aufgaben der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes.

Interaktive Stationen nehmen kleine und große Besucher mit auf die Reise, etwa an Bord eines Eisbrechers und auf den Steuerstand eines Binnenschiffes am Rhein. An Audio-Inseln erzählen Taucher, Schiffsmechaniker und Ingenieure über ihre täglichen Aufgaben an den Wasserstraßen im Binnenland und an der Küste. Und draußen warten auf die Kleinen spannende Spielmöglichkeiten, unter anderem ein großes Schiffsmodell aus Holz und ein Wasserspielplatz.

Wertvolle Naturräume

"Das neue Infozentrum ,Erlebniswelt Wasserstraße’ ist ein vorbildliches Angebot, unsere Wasserstraßen besser kennenzulernen, die nicht nur Transportwege sind, sondern auch wertvolle und faszinierende Naturräume", sagte Hans-Heinrich Witte, Präsident der Generaldirektion Wasserstraße und Schifffahrt, bei der Eröffnung. Das System Wasserstraße zu verstehen, sei Basis für einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren Flüssen, Kanälen, Seen und Meeren.

Guido Zander, Amtsleiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Nürnberg, brachte seine Freude zum Ausdruck, dass alle Arbeiten zur Einrichtung der "Erlebniswelt Wasserstraße" zeitgerecht zum Eröffnungstermin fertiggestellt werden konnten und dankte allen Mitwirkenden für die "hervorragende Leistung".

Die Dauerausstellung an der B 299 zwischen Berching und Beilngries, Gösselthal 2, erstreckt sich auf zwei Etagen über einer Fläche von mehr als 260 Quadratmetern und hat ganzjährig täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Parkplätze und eine E-Bike-Tankstelle sind vor Ort. Schifffahrt zum Anfassen gibt es auch an der fünf Kilometer entfernten Schleuse Berching. Die Besucherplattform ist in den Sommermonaten durchgehend geöffnet. Von hier ist der Blick in die Schleusenkammer besonders eindrucksvoll.

ZInfos über weitere Veranstaltungen: www.kanaljubilaeum.de

