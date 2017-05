Diebe stehlen Audi in Lauterhofen

LAUTERHOFEN - Ein weißer Audi A4 wurde am Mittwoch oder am Donnerstag in Lauterhofen gestohlen. Und bei Hemau verschwand ein Mercedes.

Ein weißer Audi A4 wurde in Lauterhofen gestohlen. Foto: AudiPR



Im westlichen Landkreis von Regensburg und im Landkreis Neumarkt waren Autodiebe am Werk.

Zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmorgen entwendeten in Lauterhofen bislang unbekannte Diebe in der Straße "Höhendorn" einen weißen Audi A4. Nach der vorliegender Spurenlage wird davon ausgegangen, dass das Fahrzeug gewaltsam geöffnet worden ist. Der Pkw hat einen Wert von etwa 18.000 Euro.



Ein blauer Mercedes-Benz ist in den frühen Morgenstunden des Donnerstag in Hemau, Ortsteil Haag, entwendet worden. Die Fahrzeugschlüssel wurden im Haus aufbewahrt. Wie und wann der oder die Täter an die Fahrzeugschlüssel gekommen sind, ist bislang nicht bekannt. An dem Haus konnten die Ermittler keine Einbruchsspuren feststellen. Das entwendete Fahrzeug hat einem Zeitwert von etwa 60.000 Euro.



Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und bitte um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0941/506-2888.

