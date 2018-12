Dies sind die beliebtesten Bildergalerien 2018

Was die Leser aus Neumarkt und Umgebung 2018 besonders interessiert hat - vor 12 Minuten

NEUMARKT - Volksfest, Horrorhaus und ein Robocop: Diese Bildergalerien haben unsere Leser 2018 am liebsten angeschaut.

Bilderstrecke zum Thema Halloween in der Oberpfalz: Das ist Neumarkts Horror-Haus Das Haus der Neumarkterin Alexandra Böhm-Dürbeck ist in der Oberpfalz mal wieder zur Pilgerstätte für Gruselfans geworden. Was schaurige Halloween-Deko angeht, macht ihr keiner was vor. Am Mittwochabend trafen sich deshalb etliche Grusel-Fans in der Egerländerstraße, um dort fiese Clowns, den "privaten" Friedhof und eine Horror-Reiterin aus nächster Nähe zu sehen.



Bilderstrecke zum Thema Kirchweihen im Landkreis Neumarkt Weils so schön war: Hier die versammelten Kirwaleit aus dem Landkreis Neumarkt, über deren Festivitäten wir 2018 berichtet haben.



Bilderstrecke zum Thema 100.000 Lichter: Das Neumarkter Weihnachtshaus leuchtet Es ist wieder soweit: Am 1. Dezember, heuer zugleich der Vorabend des 1. Advents, hat Familie Gerber in Woffenbach ihr Weihnachtshaus eingeschaltet. Roboter Fritzi schob sich aus seiner Box und zählte den Count-Down herunter, ehe die rund 100000 LED-Leuchten zu blinken begannen.



Bilderstrecke zum Thema Sprengkommando in der Sparkasse von Postbauer-Heng Das Zentrum von Postbauer-Heng war für mehrere Stunden lahmgelegt. Unbekannte hatten eine Gasflasche im Vorraum der Sparkasse zurückgelassen. Ein Sprengkommando aus München war im Einsatz.



Bilderstrecke zum Thema Alles feiert - ois is prima! So war der Chinesenfasching in Dietfurt "90 Jahre bayrisch China, alles feiert - ois is prima" lautete in diesem Jahr das Motto des Dietfurter Chinesenfaschings am Unsinnigen Donnerstag. Es war eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Fast zwei Stunden dauerte der Trubel, dann schließlich bestieg Kaiser Fu-Gao-Di gemessenen Schrittes den Goldenen Thron vor dem Dietfurter Rathaus.



Bilderstrecke zum Thema Viel Öl und Chrom beim 10. Oldtimertreffen in Neumarkt Die alten Motoren knattern und tuckern in der Neumarkter Innenstadt: So mancher gewährt seinem Schmuckstück, das er sonst sicher unter einer Plane in der Garage verwahrt, zum Oldtimertreffen wieder Ausfahrt - man will ja zeigen, was man hat. Rund 470 Teilnehmer hatten sich zu dem Event angemeldet.



Bilderstrecke zum Thema Prachtvolle Rösser, Tausende Besucher: Bilder vom Rossmarkt Bei winterlichen Bedingungen sind am Mittwoch mehr als 100 prachtvoll geschmückte Pferde beim Berchinger Rossmarkt präsentiert worden. Die Veranstalter rechnen auch in diesem Jahr mit 20.000 Besuchern bei dem traditionsreichen Fest. Hauptredner war der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU).