Diesmal gehört die Bühne den Großeltern

Genialisten boten ein schwungvolles Singspiel — Elfriede und Walter Winkler sind die Motoren

NEUMARKT - Die Genialisten haben die übliche Ordnung mal umgekehrt: Bei der Aufführung der Singgemeinschaft standen diesmal die Großeltern auf der Bühne, und Kinder und Enkel kamen zuhauf zum Zuschauen ins Johanneszentrum. Sie erlebten ein charmantes, schwungvolles und rundum gelungenes Singspiel.

„So zwider bist ja du a wieder net“: Jenny erhörte Erwins Werben beim Singspiel der Genialisten. © Foto: Günter Distler



"Frühling, Sommer, Herbst und Winter – hörst du, wie die Zeit vergeht?" lautet der Titel. Konzipiert und einstudiert haben es Elfriede und Walter Winkler mit den rund 50 Akteuren zwischen 65 und 90 Jahren. Es sei ein Weihnachtsgeschenk für die Familien der Senioren, sagt Elfriede Winkler. Aber auch die Aktiven selbst waren erst aufgeregt und dann beglückt.

Zum zweiten Mal haben die Genialisten, die Singgemeinschaft im Verein Genial — Generationen im Alltag, zu so einer Aufführung geladen, und auch inhaltlich an die erste Darbietung angeknüpft: Nachdem Hans und Grete alt geworden waren, steht nun Enkelin Jenny im Mittelpunkt. Im Frühling, dazu singt der Chor "Nun will der Lenz uns grüßen", verliebt sie sich in ihren Erwin, der ihr einen herzallerliebsten Antrag macht. "Dauernd muss ich an dich denken, mir geht das Herz auf, wenn ich dich sehe", sagt er zu ihr, und sie willigt ein, die Seine zu werden, auf Oberpfälzisch: "So zwider bist ja du a wieder net." Dann schmettern die Sänger "Ich tanze mit dir in den Himmel hinein", und das Paar dreht sich dazu.

In den weiteren Akten Sommer, Herbst und Winter wird das Leben des Paares weiter begleitet und besungen: Es gibt auch mal Sorgen mit Kindern, Beruf und Diridari, im Herbst dürfen die zwei ihren Ruhestand genießen, und im Winter, in dem es ums Alter geht: "kann man sich‘s trotz allem schön machen", der 80. Geburtstag von Erwin wird gefeiert, sagt Vera Finn, zweite Genial-Vorsitzende.

Angelika Franz, seit zwei Jahren dabei, schätzt es, dass sich das Stück permanent steigert, "auch im vierten Akt kommt nochmal eins drauf." Die Singgemeinschaft probt jeden Montag um 10 Uhr im Bürgerhaus, neue Sänger sind willkommen.

