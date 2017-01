Dietfurt: Drogentod einer Schülerin im März vor Gericht

Dem angeklagten Jugendlichen drohen zehn Jahre Haft - vor 1 Stunde

DIETFURT - Einem Jugendlichen aus Breitenbrunn wird Mitte März in Nürnberg der Prozess gemacht. Er soll schuld sein am Tod einer 14-Jährigen, die am Verkehrsübungsplatz Dietfurt an der Modedroge Liquid Ecstasy starb.

Wie die Pressestelle des Landgerichts Nürnberg-Fürth auf Nachfrage bestätigt, sind drei Verhandlungstage vor der Jugendkammer angesetzt, voraussichtlich vom 14. bis 17. März. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Jugendlichen, der zum Tatzeitpunkt im Juni letzten Jahres 15 Jahre alt war, bis zu zehn Jahre Haft.

Dem Jugendlichen wird vorgeworfen, einer 14-jährigen Schülerin aus dem Berchinger Ortsteil Sollngriesbach auf dem Verkehrsübungsplatz neben der Grund- und Mittelschule in Dietfurt die Modedroge Liquid Ecstasy gegeben zu haben. Als das Mädchen nach einer Überdosis dringend einen Arzt gebraucht hätte, soll der junge Mann Mitschüler am Hilferuf gehindert haben. Dies bezahlte die Schülerin mit ihrem Leben.

Der Beschuldigte sitzt seit der Tat wegen Verdunklungsgefahr und der Schwere des Delikts in einer Jugendstrafanstalt in Untersuchungshaft.

nn

