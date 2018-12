Dietfurt: Gabelstapler bricht Kunden das Bein

DIETFURT - Am Donnerstag gegen 9.30 Uhr kam es in einer Baustoff-Firma in Dietfurt zu einem schweren Unfall mit einem Gabelstapler.

Immer schön aufpassen beim Rückwärtsfahren: Ein Mitarbeiter fährt mit einem Gabelstapler in der Firma Palettenservice Wismar an neuen Holzpaletten vorbei. Foto: Jens Büttner/dpa



Beim Rückwärtsfahren fuhr ein 53-jähriger Lagerist mit dem Gabelstapler gegen einen 42-jährigen Kunden, der sich im Lager nach Baustoffen umsah.

Durch den Anstoß erlitt der Kunde einen Wadenbeinbruch. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

