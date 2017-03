Dietfurt: Häuptling steckte Schläge ein

Rauferei am Chinesenfasching: Polizei sucht diesmal den Geschädigten - vor 13 Minuten

DIETFURT - Sonst wird meist der Täter gesucht, dieses Mal geht das Opfer ab. An seinem üppigen Federschmuck sei er zu erkennen: Die Polizei sucht einen Mann, der am Chinesenfasching im "Bräu-Toni" als Häuptling verkleidet in eine Rauferei geriet.

Tausende von Gästen kommen jedes Jahr zum Chinesenfasching. Jetzt sucht die Polizei einen Geschädigten, der in eine Auseinandersetzung verwickelt war. © Mark Johnston



Tausende von Gästen kommen jedes Jahr zum Chinesenfasching. Jetzt sucht die Polizei einen Geschädigten, der in eine Auseinandersetzung verwickelt war. Foto: Mark Johnston



Während des Chinesenfaschings heuer am 23. Februar kam es gegen 21.30 Uhr im Restaurant „Zum Bräu-Toni“ zu einer handfesten Auseinandersetzung. Gesucht wird nun der Geschädigte.

Hierbei soll es sich um einen etwa 25-jährigen Mann handeln, welcher als Indianerhäuptling maskiert war. Markant wäre dessen üppiger Federschmuck gewesen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Parsberg, Tel. 09492/9411-0.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

nn