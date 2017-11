Digitale Informationen zur Freystädter Wallfahrtskirche

Neue Stele mit Touchscreen gibt Touristen einen guten Überblick über Kirche, Kloster und den "Garten der Stille" - vor 1 Stunde

FREYSTADT - Besucher der Wallfahrtskirche dürfen sich freuen: mit der neuen digitalen Informationsstele im Eingangsbereich können sie sich umfassend über die Geschichte des Bauwerks und das pfarrliche Leben in Freystadt informieren.

Bürgermeister Alexander Dorr, Stadtpfarrer Pater Amadeus Buchtzik, Agathe und Peter Rösch von der Firma Solemedia stellen die neue Infostele in der Wallfahrtskirche vor. Foto: F.: Anne Schöll



Der Bildschirm wird per Touchscreen bedient. Das Menü ist so aufbereitet, dass nicht nur das Wissen um die Wallfahrtskirche aufgerufen werden kann, sondern auch Informationen über das Kloster, den Klostergarten, der im Frühjahr in einen "Garten der Stille" umgestaltet wird und die Pfarrei Freystadt selbst. "Dazu weisen durchlaufende Plakate, auf Veranstaltungen hin", sagte Stadtpfarrer Pater Amadeus Buchtzik.

Die Stele läuft synchron mit der Homepage der Pfarrei. Peter Rösch von der Firma Solemedia erklärte, die Stele sei in sich abgeschlossen. Eigenständig könne man auf ihr nicht surfen. Voraussetzung ist Internetempfang in der Kirche gewesen, damit die Infos vom Pfarrbüro und Kloster an den Rechner in der Stele übermittelt werden können.

Das hat man mit Richtfunk gelöst. Die Stele ist mit einem Standby-Modus versehen, schaltet sich selbständig ein und abends ab.

"Die Wallfahrtskirche ist das Wahrzeichen Freystadts und wird von vielen Gästen besucht, die mit dem Bus kommen oder als Einzelreisende mit dem Auto oder auch mit dem Fahrrad vom nebenan vorbeiführenden Radweg vorbeischauen", sagte Bürgermeister Alexander Dorr.

Zu jeder Tageszeit

So können nun Informationen zu jeder Tageszeit abgerufen werden. "Wir haben neue Wege für die Öffentlichkeitsarbeit gesucht", schob der Stadtpfarrer noch nach. Und Rösch ergänzte: "Die Stele ist flexibel für Erweiterungen".

as