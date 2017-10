DJK Berg feiert rundes Gründungsjubiläum

Auf Festgottesdienst folgt Ehrung der langjährigen Mitglieder — 1957 aus dem "SV 49 Berg" hervorgegangen

BERG - Am Samstag feiert der DJK-SV Berg im Sportheim sein 60-jähriges Bestehen. Auf dem Programm stehen die Ehrung langjähriger Mitglieder, vor allem der noch lebenden Gründungsmitglieder.

Gespannt wartet die DJK Berg aufs Jubiläum. Foto: Günter Distler



Weltliche wie geistige Anerkennung zuteil wird dem kirchlichen Verein zuvor im Rahmen eines Dank- und Festgottesdienstes um 18 Uhr in der Vitus-Pfarrkirche und danach um 19.30 Uhr mit einem würdigen Festkommers im Vereinsheim. Dabei sind wohl alle örtlichen Vereine und Gruppierungen, die kommunalen wie kirchlichen Institutionen, Vertreter des Kreis- Bezirks- und Diözesanverbandes sowie des BLSV.

Für sportliches Wohlbefinden, Breitensport und für die Freizeitgestaltung nach christlich-menschlichen Grundzügen ist der DJK-SV Berg für viele die richtige Adresse geworden.

Ein Blick zurück lohnt sich: 1957 gab es in manchen Dörfern um Berg bereits wieder Sportvereine, wurde an Wochenenden Fußball gespielt, viele wollten, das sich dies auch in der Vitus-Gemeinde fortsetzte. Es solle zumindest eine "Fortsetzung" des einstigen "SV 49 Berg" geben, der schon 1953 wieder den Spielbetrieb einstellen musste.

Zug um Zug gewachsen

Treibende Kraft für eine Fortsetzung war schließlich der damalige Benefiziat Franz Rötter, der auch den entscheidenden Anstoß zur Neugründung eines Fußballvereins gab. Am 24. August 1957 war es so weit. Aus dem "SV 49 Berg" wurde der Not gehorchend eine DJK-SV Berg. Zur Sparte Fußball kam, Zug um Zug, schließlich auch Tischtennis, Damen-Gymnastik, Wandern (später wieder aufgelöst), Handball, Tennis und Rock‘n‘Roll. Der jetzt knapp 1200 Mitglieder starke Verein wird lange schon mit viel Erfolg von Michael Hollweck und Johann Bogner geführt und betreibt von den rund 70 in der Kommune bestehenden Vereinen die größte Jugendarbeit.

Bei jetzt 117 BLSV-Vereinen im Landkreis nimmt der DJK-SV Berg in Sachen Jugend- und Nachwuchsarbeit einen beachtlichen fünften Platz ein.

