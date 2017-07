DJK Neumarkt hat endlich einen Vorstand gefunden

Rainer Kapfelsberger ist neuer 1. Vorsitzender — Senkung des Spartenbeitrags abgelehnt - vor 49 Minuten

NEUMARKT - Die 663 Mitglieder des Traditionsvereins DJK Neumarkt haben wieder einen funktionsfähigen Vorstand. Zum 1. Vorsitzenden wurde am Freitag Abend Rainer Kapfelsberger gewählt.

Von links: 2. Vorsitzender Andreas Steymans, Domkapitular und geistlicher Beirat Norbert Winner, Schriftführerin Monika Sand und 1. Vorsitzender Rainer Kapfelsberger. © Helmut Sturm



Von links: 2. Vorsitzender Andreas Steymans, Domkapitular und geistlicher Beirat Norbert Winner, Schriftführerin Monika Sand und 1. Vorsitzender Rainer Kapfelsberger. Foto: Helmut Sturm



2. Vorsitzender ist nun Andreas Steymanns und Elena Bug Schatzmeisterin. Seit 15 Jahren führt Monika Sand die Aufgaben als Schriftführerin aus und kümmert sich um die Verwaltung. Der geistliche Beirat des Vereins, Domkapitular Norbert Winner, leitete die gut vorbereitete Wahl und wünschte dem neuen Vorstand neben all der Mühe der Ämter auch viel Freude.

Eingangs zitierte er aus dem offiziellen Gebet der Fußballnationalmannschaft Ghana: "Herr, lass uns fair spielen. Lass unser Spiel in deinen Augen gut sein (…). Und Herr, wenn du gnädig bist, lass uns gewinnen (…)."

Kurz blickte Rainer Kapfelsberger zurück auf das Jahr 2016. Es war geprägt vom fehlenden Vorstand, vom monatelangen Fehlen eines Pächters und den damit verbundenen finanziellen Einbußen und sinkenden Mitgliederzahlen. "In diesem Jahr kommt noch der Austritt der Flugsportabteilung hinzu."

In der Turnabteilung gibt es derzeit nur noch eine Wettkampftruppe. "Die Kinder wollen nur noch Spaß haben, sich nicht besonders anstrengen und vorturnen schon gleich gar nicht."

In der Fussballabteilung mit 81 Mitgliedern hat sich die 1. Herrenmannschaft in der A-Klasse etabliert. Neuer Spielertrainer ist Fahrettin Özgül. Die Jugendabteilung spielte von der D- bis zur A-Jugend in der JFG Neumarkt. Die E- und F-Jugend in Spielgemeinschaften.

Judoka ringen um Mitglieder

Die 25 Mitglieder der Tischtennis-Abteilung haben für die Saison 2017/18 zwei Mannschaften für die 1. und 3. Bezirksliga gemeldet. Bei den Keglern wurden für die neue Spielrunde nur noch drei Mannschaften im Spielbetrieb gemeldet.

Um ein attraktives Training bemüht sich die Judo-Abteilung trotz oder wegen der sinkenden Teilnahme. Die 54 Mitglieder werden von sieben Trainern betreut und legen die Gürtelprüfungen trainingsbegleitend ab.

18 Kinder gehören zu den insgesamt 40 Rock‘n‘Rollern der DJK, den Funny Rollers. Sie treten bei großen Tanzveranstaltungen ebenso wie im Altersheim und bei Sportlerehrungen. Die Turnierformation wurde Vize-Bayerischer Meister.

Ein Großteil der 137 Handballer sind Kinder und Jugendliche. Der Ostbayern-Cup der D-Jugend mit über 100 Jugendlichen wurde in Neumarkt durchgeführt, wie auch zum 3. Mal die Stadtmeisterschaft der Schulen. Zukünftig müssen noch Übungsleiter ausgebildet und die Nachwuchswer-bung intensiviert werden. Ferner haben sich die Handballer (wie berichtet) in Vampires umbenannt.

Abschließend sorgte der Antrag des Handballchefs Ralf Stagat auf Ermäßigung der Beiträge aller Handballer für den Hauptverein um 50 Prozent für Unmut unter den Anwesenden. Auf Nachfrage ging es um 20 Euro pro Jahr und Person. Sein Antrag wurde mit großer Mehrheit abgelehnt, hinterließ aber ein insgesamt mulmiges Gefühl.

HELMUT STURM