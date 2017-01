DJK Pilsach sorgt sich um Fußball-Nachwuchs

Josef Schraufl und Andreas Gast ausgezeichnet — Abstieg „kein Beinbruch“ - vor 0 Minuten

PILSACH - Josef Schraufl und Andreas Gast wurden bei der Jahresversammlung der DJK Pilsach im Gasthaus Schuster für ihr langjähriges und großes Engagement ausgezeichnet.

Die DJK Pilsach bedankte sich bei langjährigen Mitgliedern und Funktionären. © Foto: Krauß



Die DJK Pilsach bedankte sich bei langjährigen Mitgliedern und Funktionären. Foto: Foto: Krauß



Schraufl ist seit 1975 im Verein und war unter anderem als Spieler, Trainer der Jugend-, Herren- sowie Damenmannschaft tätig. 1976 hat er bereits damit angefangen, Mädchen Fußball beizubringen. Von 1984 bis 1997 hat er das Damenteam trainiert und es in der Zeit dreimal zum Aufstieg geführt, 1996 sogar in die Bezirksoberliga. Zwei weitere Male hat Schraufl die Damen trainiert, sie noch einmal zum Aufstieg geführt.

Einen „Vorreiter in Sachen Damenfußball“, nannte ihn der DJK-Vorsitzende Peter Nibler. Die Damenmannschaft sei die erste im Kreis gewesen und dies sei allein der Verdienst von Schraufl. Auch bei Arbeitsdiensten oder Vereinsveranstaltungen war er immer eine große Hilfe.

Andreas Gast startete seine Karriere bei der DJK Pilsach 1999 als Trainer der F-Jugend, trainierte bis 2011 unter anderem Teams von der E- bis zur A-Jugend und war nebenbei noch Teil der zweiten Herrenmannschaft. „Kurioserweise“ ist er erst seit 2003 offizielles Mitglied des Vereins, was immer wieder für Schmunzeln unter den Mitgliedern sorgte.

Vereinsjubilare geehrt

Als Gesamtjugendleiter von 2002 bis 2013 erwarb Gast mehrere Lizenzen, vom Jugend- oder Teamleiter bis hin zum Clubmanager. Zusätzlich war er von 2007 bis 2016 zweiter Vorsitzender des Vereins. Auch bei Arbeitsdiensten ist Andreas Gast immer zur Stelle. Beide Geehrten erhielten ein Geschenk und lang anhaltenden Applaus.

Ebenso ehrten der Vorsitzende Peter Nibler und sein Stellvertreter Martin Wolf langjährige Mitglieder des Vereins. Ausgezeichnet für zehn Jahre Vereinstreue wurden Janix Lang, Sina Simson, Daniela Holland, Viola Bauer, Melissa Hermsdorf, Patrick Gieler, Carina Fürst, Daniel Lehmeyer, Luisa Nißlbeck, Robert Vohler, David Schmid und Nina Dimler. Eine Ehrung für 25 Jahre erhielten Stefan Geitner, Michael Hollweck, Johannes Krauß, Peter Kölbl, Monika Kurzendorfer, Sebastian Inzenhofer, Thomas Mikulasch, Tanja Wurmseher und Werner Spitz.

Die Vize-Bürgermeisterin Ulrike Nißlbeck betonte in diesem Zusammenhang, wie beeindruckt sie von der Verbundenheit der Mitglieder zum größten Verein der Gemeinde sei und sie bedankte sich für die gute Zusammenarbeit ebenso wie für die Unterstützung beim Ferienprogramm.

849 Mitglieder stark

Im Jahresrückblick wies Peter Nibler darauf hin, dass der Verein auf 849 angewachsen sei, was ein Plus von 23 Mitgliedern gegenüber dem Vorjahr bedeute. Erstmals abgehalten worden war im vergangenem Jahr ein Helferfest. Dies sei gut angekommen und werde auf jeden Fall wiederholt.

Mit Bedauern blickte Nibler auf den Abstieg der Herrenmannschaft aus der Kreisklasse in die A-Klasse zurück. Doch betonte er, es sei „kein Beinbruch“, dass man die Klasse nach dem tollen Aufstieg in der Vorsaison nicht hatte halten können.

Im kommenden Jahr werde sich der Verein überlegen müssen, ob die Ehrungen der langjährigen Mitglieder an einem separaten Termin abgehalten wird. Denn bei der nächsten Jahreshauptversammlung würden insgesamt 76 Ehrungen anstehen.

Die Seniorengruppe feiert ihr zehnjähriges Bestehen und ist weiterhin nicht nur während ihrer regelmäßigen Gymnastikstunden aktiv. Nebenbei unternimmt sie noch viele Ausflüge. Die Mutterkind-Gruppe ist auf 55 Personen angewachsen.

Die Karateabteilung verzeichnet mittlerweile 57 Mitglieder und vier Trainer. Neben mehreren Lehrgängen und dem traditionellen Trainingslager gab es auch 40 bestandene Gürtelprüfungen. Sowohl der Selbstverteidigungslehrgang als auch der Selbstbehauptungskurs für Frauen seien sehr gut angekommen und werden für 2017 fest eingeplant.

Die Nordic-Walking-Gruppe ist stabil bei acht bis zwölf Teilnehmern, die sich jeden Dienstag um 8.15 Uhr am Sportheim treffen, um rund zehn Kilometer zu absolvieren. Wer dazustoßen will, ist herzlich willkommen. Neue Interessenten können gerne bei der Zumba-Gruppe jeden Montag um 20.30 Uhr vorbeischauen, auch Herren sind willkommen.

Die Tischtennisabteilung hatte 2016 ihre erste Mini-Meisterschaft abgehalten. Erfolgreich waren Spieler der Abteilung bei der Kreisrangliste in Berching oder den offenen Neumarkter Stadtmeisterschaften. Die Vereinsmeisterschaften gewannen Simon Braun und Anna Landenberger. Im September starteten zwei Jugendmannschaft in die Kreisklasse. Als nächstes stehen die Minimeisterschaften am 21. Januar um 14 Uhr für Mädchen und Jungen ab zwölf Jahren in der Schulturnhalle Pilsach an.

Mädchenteam im Aufbau

Jugendleiter Dominik Finger gab einen Überblick der aktuellen Fußball-Nachwuchsmannschaften des Vereins. 2017 soll es wieder ein Pfingstturnier geben. Die Pilsacher Damen haben die Saison 2015/16 auf dem 9. Platz in der Bezirksliga abgeschlossen. Zur neuen Saison gab es mit Markus Wittmann einen neuen Trainer.

Allerdings hat die Mannschaft Probleme, genügend Spielerinnen aufzutreiben. Um eine Nachwuchsmannschaft aufzubauen, findet am Sonntag, 29. Januar, ab 17.30 Uhr im Gasthaus Schuster ein Infoabend für Eltern und Mädchen statt. Spielleiter Peter Kraußer gab bekannt, dass er sein Amt niederlegt. Der Faschingsball findet am 18. Februar statt.

Abschließend mahnte Peter Nibler noch an, dass der Verein sich auf die Zukunft einstellen müsse. Aktuell habe man keine Reservemannschaft und auch keine A-Jugend; auf diese Situation müsse der Verein baldmöglichst reagieren.

ks