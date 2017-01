Donau: Frachtschiffe werden zu Eisbrechern

REGENSBURG - Spektakel bei Eiseskälte: Auf der zugefrorenen Donau in Regensburg bahnen sich Frachtschiffe den Weg durch das Eis.

Ein Frachtschiff bahnt sich den Weg durch die zugefrorene Donau © Wolf-Dietrich Nahr



Das Thermometer zeigt am ersten Januar-Wochenende 2017 sage und schreibe 17 Grad minus an. Genug damit die nicht gerade langsam fließende Donau an der Schleuse Regensburg zufriert. Dennoch sind in der Fahrrinne mehrere Frachtschiffe unterwegs. Ein seltenes Schauspiel für Passanten und Anwohner: Auf der zugefrorenen Bundeswasserstraße müssen sich die Schiffe den Weg durchs Eis bahnen.

