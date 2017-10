Donauer-KiGa-Kinder helfen Leb-Mit-Laden in Neumarkt

Drei- bis Sechsjährige des Kinderhauses feierten Erntedankfest und unterstützen den Leb-mit-Laden - 30.09.2017 09:39 Uhr

NEUMARKT - Warum am Freitagmorgen alle Kinder im großen Flur des Donauer Kinderhauses zusammengekommen sind, wissen die Drei- bis Sechsjährigen genau: "Wir wollen Gott Danke sagen, für alles was wir haben", sagt zum Beispiel die fünfjährige Anna und Sofia (6) drückt es noch etwas wortgewaltiger aus: "Er bringt uns das Leben."

So viele kleine Menschen haben so viele gute Sachen zusammengetragen, um anderen Menschen damit etwas Gutes zu tun. Foto: Hubert Bösl



Pfarrer Armin Ehresmann hat den kurzen Erntedankgottesdienst mit den Kindern gefeiert und ihnen dabei erklärt, dass es Gott ist, der dafür sorgt, dass auf den Feldern etwas zu essen wächst.

Die Vorschulkinder haben sich einen Tanz dazu einfallen lassen, und während andere Kinder singen, tragen einige von ihnen noch Äpfel, Birnen, Brot, Blumen und andere Sachen zum "Altar".

Ganz viel Obst und Gemüse stapelt sich dort – alles mitgebracht von den Kindern selbst. Zwar weiß nicht jeder, was damit passiert, einige haben es aber schon genau umrissen: "Das ist Essen für Menschen in Neumarkt, die sich nicht so viel kaufen können. Denen werden wir das schenken", erklärt Lea (5).

Damit es bei den Leuten auch ankommt, waren zwei Vertreter des Leb-mit-Ladens anwesend, die die Spende dankend entgegennahmen.

aha