Donaustauf: Männliche Leiche am Ufer gefunden

DONAUSTAUF - Ein Spaziergänger fand am Dienstag eine männliche Leiche bei Donaustauf am Flussufer. Bisher wurde der Tote noch nicht identifiziert; möglicherweise handelt es sich um den 17-Jährigen, der in Regensburg in die Donau stürzte.

Aufschluss soll eine Obduktion am Donnerstag bringen. Noch immer ist der 17-Jährige vermisst, der Ende August in Regensburg in die Donau fiel.

Der junge Mann, ein Asylbewerber, war mit einer Gruppe unterwegs und stürzte aus Unachtsamkeit in den Fluss - ein Unfall. Laut Angaben seiner Familienangehörigen sei er Nichtschwimmer. Sofort lief die Suche nach dem Jugendlichen an, bisher jedoch ergebnislos.

