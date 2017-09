Donaustauf: Männliche Leiche identifiziert

DONAUSTAUF - Die am Dienstag im Uferbereich der Donau bei Donaustauf aufgefundene männliche Leiche ist identifiziert worden. Es handelt sich um den 17-jährigen Syrer, der vor einer Woche ohne Fremdverschulden im Bereich der Steinernen Brücke in die Donau gefallen war.

Am Dienstag gegen 14.30 Uhr wurde im südlichen Uferbereich der Donau bei Donaustauf eine männliche Leiche geborgen. Eine durch die Staatsanwaltschaft Regensburg angeordnete Obduktion des Leichnams durch das Institut für Rechtsmedizin in Erlangen ergab keine Hinweise, die auf eine Gewalt- oder Fremdeinwirkung schließen ließ.

Darüber konnte der Leichnam durch Angehörige als der 17-jährige Syrer identifiziert werden, der am 29. August in den Abendstunden unterhalb der Steinernen Brücke aus Unachtsamkeit in die Donau gestürzt war.

Eine sofortige, groß angelegte Suchaktion in den Nachtstunden sowie umfangreiche weitere Suchmaßnahmen in den Folgetagen verliefen erfolglos. Aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse ist von einem tragischen Unfall auszugehen. Laut Angaben seiner Familienangehörigen sei er Nichtschwimmer gewesen.

*aktualisiert am 7. September um 17.35 Uhr*

