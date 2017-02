Donnerlottchen: Zwei Neumarkter im Viertelfinale

NEUMARKT - Die Sportfreunde Lotte haben das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen die Münchener Löwen gewonnen. Arminia Bielefeld bezwang, ebenfalls im Achtelfinale, den Regionalligisten Walldorf. Was das mit Neumarkt zu tun hat? Beide Mannschaften haben Fußballer in ihren Reihen mit Wurzeln in örtlichen Vereinen.









Eine große Sause nach dem überraschenden Heimsieg gab es nicht. Zumindest nicht für den Neumarkter Bernd Rosinger. „Ich habe mit Kumpels noch Karten gespielt und zwei bis drei Bier getrunken“, erzählt der frühere Kicker des BSC Woffenbach.

Und dabei hätte der Sieg von Lotte über die Löwen deutlich mehr verdient gehabt. Immerhin zwang der Drittligist einen gestandenen Zweitligist in die Knie. Die Sportfreunde Lotte sind, das darf man durchaus schon jetzt sagen, die Überraschungsmannschaft des Pokaljahres.

Der 2:0-Sieg war aus Rosingers Sicht durchaus verdient. Der Stürmer erinnert sich an „eine kleine Torchance der Münchener, mehr nicht“. Seine Mannschaft habe „gut verteidigt“ und „die Bilanz der Torschüsse und Zweikämpfe angeführt“. Mit anderen Worten: Die Löwen waren eben nicht so der Brüller.

Fast hätte sich „Rose“ auch noch in die Liste der Torschützen eintragen dürfen: Nach viel Verwirrung in der Gäste-Abwehr schoss er in der 43. Minute knapp über das Tor.

Mit Michael Görlitz (links) und Bernd Rosinger (rechts) sind zwei Neumarkter Urgesteine im Viertelfinale des DFB-Pokals vertreten. „Rose“, der früher beim BSC gekickt hat, hat den Woffenbach-Schaal immer griffbereit – für alle Fälle. Foto: Fotos: nph(2)/privat



In der 88. Minute war das Spiel für den 27-Jährigen beendet, für ihn kam Teamkollege Brock. Das Spiel war nach Toren in der 28. (Lindner) und 58. Minute (Freiberger) ohnehin entschieden.

Erst Dortmund, dann Berlin

Jetzt schon an ein Finale in Berlin zu denken, wagt Bernd Rosinger noch nicht. Er hat den Blick auf das Viertelfinale gerichtet, wo kein geringerer auf Lotte wartet als Borussia Dortmund. „Wenn wir Dortmund schlagen, dann können wir uns Gedanken über Berlin machen“, sagt er.

Mit dem Los sei er zwar grundsätzlich zufrieden, doch eines hätte ihn schon gereizt: „Ich hätte gerne Michael Görlitz geärgert“, gesteht er.

Im Viertelfinale wird das definitiv nicht passieren. Aber, ganz ausgeschlossen ist eine Begegnung von Bernd Rosinger und Michael Görlitz nicht. Warum nicht bei einem rein westfälischen Pokalfinale am 27. Mai in Berlin? Dazu müsste aber einer der beiden zuvor die Bayern eliminieren.

Doch so weit ist es noch nicht. Görlitz, der beim FC Holzheim groß geworden ist, steht mit dem Zweitligisten Arminia Bielefeld ebenfalls im Viertelfinale. Dort gilt es, an Eintracht Frankfurt vorbei zu kommen.

Das sei nicht gerade ein Traumlos, sagt Görlitz über den nächsten Pokalgegner. Die Arminen sind in Frankfurt klarer Außenseiter. Knapp war es auch schon im Achtelfinale gegen den Regionallisten FC-Astoria Walldorf.

Trotz einer Führung und vieler Torchancen musste Bielefeld ins Elfmeterschießen, um sich mit 6:5 durchzusetzen. Görlitz, der sich in Bielefeld sehr wohl fühlt, durfte, oder musste, nicht an den Punkt. „Ich wäre aber der nächste Schütze gewesen.“

Nicht unmöglich

Theoretisch, wenn Lotte am 28. Februar Dortmund schlägt, und Arminia Bielefeld die Frankfurter wegputzt, könnte es im Halbfinale des DFB-Pokals zum Aufeinandertreffen von Bernd Rosinger und Michael Görlitz kommen. Vielleicht sitzen die beiden Neumarkter dann nach dem Abpfiff bei zwei bis drei Bier zusammen und spielen eine Runde Karten.

P. HAUCK/N. DAMM