Doppelausstellung in Neumarkter Krümperstallung

Dieter Hörecke und Donata Oppermann: "Malerei wird zum magischen Vorgang" - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Im ansprechenden Ambiente der Krümperstallung reichte der Platz kaum noch, als rund 140 Kunstinteressierte sich zur Vernissage zweier Neumarkter Künstler einfanden. In einer Doppelausstellung präsentiert der frühere Kunsterzieher des Ostendorfer Gymnasium Dieter Hörecke "malerei klangbilder" und seine ehemalige Schülerin Donata Oppermann "zeichnung objekt".

Donata Oppermann und Dietrich Hörecke stellen in der Krümperstallung aus. Laudator Arnold Graf und Thomas Herrmann vom Kunstkreis sprachen bei der Vernissage. © Foto: Mandel



Wie Thomas Herrmann, Vorsitzender des Kunstkreis Jura, sagte, finden die Werke in diesem Ausstellungsraum ideale Voraussetzungen. Laudator Arnold Graf ging auf die Verbundenheit der beiden Künstler ein. Nicht nur in Eigenwilligkeit und Eigenständigkeit, sondern auch als ehemaliger Lehrer – Schüler.

Sind es bei Hörecke Natur, Landschaft, Wasser und Fisch, fokussiert Oppermann ihre Werke in den Bereichen Wald, Baum und Vogel. "Der Lehrer von früher wurde zum Privatlehrer, aber er lässt sie frei arbeiten, entlässt sie in ihre eigene Welt, in die erstrebte Freiheit des Schaffens. Sie will nicht nur schöne Gebrauchsgegenstände gestalten, sondern eben Kunst", hob Arnold hervor.

Die Arbeiten von Donata Oppermann zeigen sich als linienhafte Zeichnungen, die flächenumgreifend wirken oder als farbiges Aquarell, das mit seiner Leichtigkeit hervorsticht. Wenn der Betrachter bei den Zeichnungen und Skulpturen in sich gekehrte menschliche Gestalten zu erkennen glaubt, dann liegt er gar nicht so falsch. "Dann sind Sie auf der Spur der jüngsten Entwicklung von Donata Oppermann mit künstlerischer Kraft und Zukunft."

Höreckes Geistesverwandte holt ihre Inspirationen in der Natur und versucht deren Leichtigkeit aufs Papier zu bringen. Dabei geht es ihr nicht darum Körper perfekt zu bilden, sondern die Gefühle und Schwingungen nachzuempfinden. Diese können deshalb oft nur abstrakt dargestellt werden. Ihre Objekte sind aus einzelnen Papierstreifen hergestellt, die mit einer Nähmaschine zusammengefügt wurden. Sie sieht sie als Zeichnung im Raum. Der Faden ist dabei die Linie.

Hörecke hingegen bezeichnet sein Tun als Schauplatz eines Raumes auf der Leinwand. "Malerei wird zum magischen Vorgang – zu einer Form der Meditationsübung." Sich selbst betrachtet der 80-Jährige als Entdeckungsreisender.

Geöffnet ist mittwochs bis samstags von 14 bis 17 Uhr, sonntags von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Letzter Tag ist der 13. Dezember.

siem