Doppelhaushälfte in Hasenheide brennt aus

Ein Anweohner erleidet eine leichte Rauchgasvergiftung - vor 13 Minuten

NEUMARKT/HASENHEIDE - Schreck um Mitternacht: Der erste Stock einer Doppelhaushälfte in der Hasenheide stand in Flammen. Eine Bewohnerin erlitt leichte Verletzungen, der Schaden ist enorm.

Leere Fensterhöhlen im ersten Stock: Hier schlugen um Mitternacht die Flammen heraus. © Wolfgang Fellner



Es war kurz vor Mitternacht, als bei der Neumarkter Polizei die Meldung einging, dass in der Hasenheide ein Haus im Meisenweg in Flammen steht. Als die Feuerwehr am Brandort ankam, schlugen die Flammen schon aus dem ersten Obergeschoss.

Die 49-jährige Geschädigte erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Durch den Brand, der mutmaßlich in der Küche ausbrach, entstand ein Sachschaden von rund 250.000 Euro.

Zur Klärung der genauen Brandursache übernimmt die Kriminalpolizei Regensburg die weiteren Ermittlungen. Hinweise auf etwaiges vorsätzliches Verschulden haben sich bislang nicht ergeben. Die Schadenshöhe wird derweil auf rund 250.000 Euro taxiert.

