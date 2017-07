Drama gelber Sack: Wenn Windeln und Joghurtbechern müffeln

NEUMARKT - Das sorgt für Unmut: Gelbe Säcke, die von der Abfuhr nicht mitgenommen werden, weil verschimmelte Lebensmittel oder gefüllte Windeln darin schmoren. Das passiert auch im Landkreis Neumarkt regelmäßig, denn rund ein Drittel des Inhalts ist Restmüll.

Gelbe Säcke werden nicht mitgenommen, wenn kaputte Kunststoff-Teile wie Gießkannen, Wäschekörbe oder Plastikrohre darin entsorgt werden. Foto: Foto: Ralf Rödel



Dann rufen, so der Abfallberater des Landkreises. Walter Schardt-Pachner, Leute bei ihm an und wollen wissen, warum der Sack noch rumliegt. "Dann frage ich nach, was denn drin ist." Oft komme dann raus, dass kaputte Kunststoff-Teile wie Gießkannen, Wäschekörbe oder Plastikrohre im Gelben Sack entsorgt wurden. Doch der ist nur für Verpackungsmaterial da, auf dem der grüne Punkt aufgedruckt ist, sagt Schardt-Pachner.

Dabei sei es einfach, die Gelben Säcke richtig zu befüllen: Auf jedem Gelben Sack steht drauf, was rein darf. Wer sich daran hält, riskiert auch nicht, dass sein Gelber Sack einmal nicht mitgenommen wird.

Gerade in Mehrfamilienhäusern ist es schwer, herauszufinden, wer einen falsch befüllten Sack rausgestellt hat. Wenn das an manchen Adressen regelmäßig passiert, "versuchen wir, mit der Hausverwaltung und Info-Blättern in fast allen Sprachen gegenzusteuern – notfalls auch mit einem ziemlich bösen Brief", so Schardt-Pachner. Strafgelder, wie sie in Nürnberg erwogen werden, plane man im Landkreis Neumarkt aber nicht.

Einmal, als die Bewohner einer Anlage dauerhaft bei der Mülltrennung Probleme hatten, gingen Landratsamts-Mitarbeiter von Tür zu Tür und berieten im persönlichen Gespräch. Das habe auch Wirkung gezeigt, so Schardt-Pachner, sei aber wegen des zeitlichen Aufwands keine flächendeckende Dauerlösung.

Kunststoff in den Restmüll

Dabei ist eigentlich klar: Gelbe Säcke, die zur Hälfte mit Windeln befüllt sind, werden nicht mitgenommen, ebenso welche mit halbvollen Konservendosen, deren Inhalt verschimmelt ist und sich im ganzen Sammelsack ausgebreitet hat. Aber auch "vermeintliche" Wertstoffe führen dazu, dass die Säcke liegen bleiben. Gießkannen aus Plastik, Kunststoffschüsseln oder Wäschekörbe etwa sind ein Fall für die Restmülltonne. Ebenso Verarbeitungsreste von Bauschaum, Isolierrohren aus dem Heizungsbau oder Regenrohre aus Kunststoff.

Für alle Leichtverpackungen, egal ob mit oder ohne Grünen Punkt, ist stattdessen der Gelbe Sack die richtige Wahl. Die Verpackungen sollen möglichst sauber in die Gelben Säcke gegeben werden. Das erspart Geruchsbelästigungen. Dazu ist es aber nicht erforderlich, die Verpackungen extra auszuwaschen. Die Konservendose oder der Joghurtbecher können am Ende eines Spülgangs im Spülbecken gereinigt oder mit in die Spülmaschine gesteckt werden.

Das klappt leider immer schlechter; 2016 landeten mehr als 3000 Tonnen Abfall in den Gelben Säcken, so eine Mitteilung des Landratsamts Neumarkt. Davon konnten gut zwei Drittel verwertet werden. Knapp 1000 Tonnen mussten aussortiert und beseitigt werden. Das Jahr mit der geringsten Fehlwurfquote war 1998. Damals mussten lediglich knapp 450 Tonnen entsprechend 18 Prozent entsorgt werden. Seither ließ allerdings die Bereitschaft zur sauberen Mülltrennung deutlich nach.

Die Gelben Säcke sollten erst am Vorabend der Abholung nach draußen gestellt werden. Daran halten sich nicht alle, so Schardt-Pachner, wenn in der Altstadt welche übers Wochenende draußen stehen, spielen nächtliche Trupps damit schon mal Fußball, der dünne Sack reißt und der Inhalt liegt verstreut. Dann rücke die Bauhof-Mannschaft zum Aufräumen an.

Eine gemischte Wertstoff-Tonne, in der auch defekte Gegenstände aus Kunststoff zum Recycling landen dürfen, sei immer wieder im Gespräch, sagt Schardt-Pachner. Ein neues Wertstoff-Gesetz werde ausgearbeitet.

