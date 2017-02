Drei Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte in Neumarkt

NEUMARKT - Im Freistaat Bayern hat es im vergangenen Jahr mit 94 so viele Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte gegeben wie nie zuvor. Neumarkt ist mit drei Taten weit vorne in der unrühmlichen Statistik.

Der Eingang einer Unterkunft in der Nürnberger Straße ist im Juli vergangenen Jahres mit Farbkugeln beschossen worden. Die Kripo geht von einer politisch motivierten Tat aus. © F.: Höpcke



Die Zahlen stammen aus der Antwort des bayerischen Innenministerium auf eine Anfrage der Landtags-SPD. Sieben Anschläge gab es allein in München und je drei in Ansbach, Bad Kissingen und Neumarkt.

Im März war in Woffenbach ein Stein gegen die Tür einer von Asylsuchenden bewohnten Unterkunft geschleudert worden. Im Juli war mit Farbkugeln auf je eine Unterkunft in der Nürnberger Straße und in Pölling geschossen worden. Die Kripo hat bisher keinen Täter ermittelt. Sie geht aufgrund der Tatausführung von einem politischen Hintergrund aus.

