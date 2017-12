Drei Einbrüche binnen weniger Tage in Woffenbach

NEUMARKT/ WOFFENBCH - Zwischen 23. und 24. Dezember, womöglich auch schon dem Tag davor, sind Unbekannte in drei Wohnhäuser in Woffenbach eingestiegen – immer auf der Suche nach wertvollen Gegenständen und Bargeld.

Symbolbild Foto: dpa



Schmuck im fünfstelligen Euro-Bereich erbeuteten der oder die Täter allein in einem freistehenden Wohnhaus in der Max-Künzel-Straße. Deren Bewohnerin (66) war einkaufen. Als sie am Tag vor Heiligabend nach Hause kam, stellte sie fest, dass die Terrassentür im Erdgeschoss offen stand, mehrere Schübe und Schränke durchsucht worden waren und teurer Schmuck fehlte. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Zwischen 22. und 24. Dezember wurde zudem in ein ebenfalls freistehendes Einfamilienhaus in der Schloßstraße eingebrochen. Der oder die Täter stiegen durch ein aufgehebeltes Fenster ein, durchwühlten ebenfalls Schränke und Schübe im gesamten Haus und entwendeten Schmuck im vierstelligen Euro-Bereich. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Der dritte Einbruch ereignete sich am Tag vor Heiligabend in der Angerstraße: Dort wurde versucht die Terrassentüre aufzuhebeln, wobei das Glas der Tür zerbrach. Der Täter ließ daraufhin von seinem Vorhaben ab. Eine Zeugin sah zur Tatzeit einen dunkel gekleideten Mann, der das Anwesen verlassen haben soll. Sachschaden: 1000 Euro.

