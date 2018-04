Drei geparkte Autos auf einen Streich gerammt

NEUMARKT - Aus noch ungeklärter Ursache hat eine 25-jährige Audi-Fahrerin am Donnerstagnachmittag in der Hans-Dehn-Straße in Neumarkt drei geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Das hat sich rentiert: Eine 25-jährige Audi-Fahrerin rammte in der Hans-Dehn-Straße drei geparkte Fahrzeuge. © André De Geare



Zunächst rammte der Audi einen geparkten Peugeot, der durch die Wucht des Aufpralls auf einen geparkten Hyundai geschoben worden. Daraufhin kam der Audi, nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei, ins Schleudern und stieß auch noch gegen einen Bus der Marke Iveco, der auf der Gegenfahrbahn abgestellt war.

Insgesamt wird der Sachschaden an allen beteiligten Fahrzeugen vorläufig mit rund 26.000 Euro beziffert. Die Unfallfahrerin wurde leicht verletzt und ins Klinikum gebracht.

