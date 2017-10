Drei große Gartenfreundinnen ausgezeichnet

Berching: Kreisverband würdigt das Engagement von Nicole Braun, Christiane Sippl und Marianne Steuer - vor 39 Minuten

BERCHING - "Wir pflegen unsere Umwelt, weil wir um ihren Wert für uns und unsere Kinder und Enkelkinder wissen. Denn ohne Natur kein Leben." Dies sagte Landrat Willibald Gailler bei der Gartenabschlussfeier des Kreisverbands der Obst-und Gartenbauvereine in der Europahalle in Berching vor Bürgermeistern aus dem Landkreis und zahlreichen Abgeordneten der Vereine.

Willibald Gailler und Werner Thumann verliehen Christiane Sippl vom OGV Hermannsberg, Nicole Braun vom OGV Rengersricht und Marianne Steuer vom OGV Hohenfels die Goldene Ehrennadel des Kreisverbands. Foto: Anton Karg © Anton Karg



"Ein versierter Gärtner weiß, dass er nur dann erfolgreich sein kann, wenn er mit der Natur arbeitet und nicht gegen sie", sagte Gailler. Bevor der Landrat in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Kreisverbands in seiner Rede die diversen Projekte ansprach, die sein Team im Laufe des Jahres initiierte und durchführte, sagte er noch, dass jede zukunftsfähige Gesellschaft Werte brauche, die über das Hier und Heute hinausweisen. Diese Werte würden von Menschen hier in der Region in den Gartenbauvereinen gelebt, aus christlicher Tradition, aus Liebe zur Familie und aus Liebe zur Heimat.

Und schließlich dankte Gailler den 114 Obst- und Gartenbauvereinen im Landkreis Neumarkt mit ihren über 14 500 Mitgliedern, die gemäß dem Motto "Leben im Einklang mit der Natur" tätig unterwegs seien.

In seinem Rückblick erinnerte der Landrat an die erfolgreich durchgeführten Projekte während des Jahreskreises, unter anderem an den Tag der offenen Gartentür, an den Vorgarten- und Blumenschmuckwettbewerb, an die Feier "10 Jahre Haus am Habsberg" und Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft – unserer Dorf soll schöner werden".

Im Anschluss überreichte Willibald Gailler, assistiert von Geschäftsführer Werner Thumann, die Goldene Ehrennadel des Kreisverbands an Christiane Sippl, der 1. Vorsitzenden des OGV Hermannsberg, an Nicole Braun, Leiterin der Kinder- und Jugendgruppe "Wilde Hummeln" im OGV Rengersricht, und an Marianne Steuer, der ersten Vorsitzenden des OGV Hohenfels.

Kinder für Natur begeistert

In der Laudatio auf die Hohenfelserin heißt es unter anderem, dass sie seit Mai 1988 als Vorsitzende den Verein mit Engagement und Kreativität geprägt habe. Der OGV Hohenfels sei nicht zuletzt dank ihrer Leitung eine wichtige Säule im gesellschaftlichen und kulturellen Leben in der Ortschaft nahe dem Truppenübungsplatz.

Nicole Braun sei es gelungen, die Kinder und Jugendlichen in der Rengersrichter Gruppe "Wilde Hummeln" für Natur und Garten zu begeistern und zum verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt zu sensibilisieren. Christine Sippl ist seit 2002 erste Vorsitzende im OGV Hermannsberg und belebe seither mit kreativen Ideen die Aktivitäten im Verein. Der Obst- und Gartenbauverein in Hermannsberg sei ein wichtiger Aktivposten für den Ort und eine feste Größe im kulturellen Leben.

Der Berchinger Bürgermeister Ludwig Eisenreich sagte in seiner Ansprache, dass es ihn freue, dass die Stadt Berching als Tagungsort für das diesjährige Gartenabschlussjahr ausgewählt wurde, und stellte anschließend seine Gemeinde mit einer Fläche von 131 Quadratkilometern und mehr als 40 Dörfern vor.

14 Gartenbauvereine in der Gemeinde Berching seien bestrebt, die Kulturlandschaft mitzugestalten und die Natur zu schützen. Mit Stolz erfülle es ihn, dass das Dorf Hermannsberg auf Bezirksebene im Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden – unser Dorf hat Zukunft" eine Bronzemedaille bekam, sagte Eisenreich.

Im Anschluss wurden die Preise anlässlich des Vorgartenwettbewerbs 2017 verliehen (siehe weiterer Bericht). Musikalisch umrahmt wurde die gut drei Stunden dauernde Gartenabschlussfeier von der Stadtkapelle Berching unter der Leitung von Stefan Schaller.

ANTON KARG