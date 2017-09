Drei Millionen Euro für den Hochwasserschutz

NEUMARKT - Es wird zwar noch vier bis sechs Wochen dauern, bis das neue Regenrückhaltebecken in der Seelstraße ans Netz gehen kann, doch Oberbürgermeister Thomas Thumann nutzte die Gelegenheit – rechtzeitig vor der OB-Wahl –, auf die Baustelle einzuladen und das Drei-Millionen-Euro-Projekt der Öffentlichkeit vorzustellen.

Stadtbaumeister Matthias Seemann, OB Thomas Thumann, Stadträtin Johanna Stehrenberg, Vertreter der Planungs- und Baufirmen sowie Umweltamtsleiter Werner Schütt (v. li.) besichtigen das neue Regenrückhaltebecken. Foto: F.: Christine Anneser



Das tiefe Erdloch an der Ecke Seelstraße/Sandstraße ist verschwunden und wieder mit Sand bedeckt. Auf dem Grundstück sollen bis zu 150 Parkplätze für das benachbarte Ganzjahresbad entstehen. Ob es auch ein Parkdeck geben wird, muss der Stadtrat im Herbst entscheiden.

Gerhard Petter, Wolfgang Scharnagl und Werner Schütt (v. li.) zeigen das Entleerungspumpwerk, das erst noch an den Strom angeschlossen werden muss. Foto: Foto: Christine Anneser



Unten drunter hat die Firma Scharnagl aus Weiden nach Plänen des Neumarkter Ingenieurbüros Petter von Juni 2016 bis jetzt ein Regenrückhaltebecken gebaut. Die Maschinentechnik stammt von der Firma wks aus Dresden, die Mess-, Steuer- und Regelungstechnik von G+T Automation aus Schwarzenbruck.

Das Regenrückhaltebecken Seelstraße mit einem Nutzvolumen von 2100 Kubikmetern (2,1 Millionen Liter oder etwa 15 000 volle Badewannen) ist das zweitgrößte nach dem Becken in der Freystädter Straße. Es begrenzt den Abfluss von Mischwasser aus einem 48 Hektar großen Teilgebiet östlich der Altstadt auf etwa einen halben Kubikmeter pro Sekunde und entlastet bei starken Niederschlägen damit die städtische Kanalisation sowie den Schlossweiher. Der müsste das Schmutzwasser künftig nur noch bei sintflutartigen Regenfällen aufnehmen, wenn selbst die drei Kammern im Untergrund (30 mal 26 mal 3,5 Meter) die Wassermassen nicht mehr fassen können. Feuchte Keller in der Nachbarschaft sollen jedenfalls der Vergangenheit angehören.

Die Befüllung des Beckens erfolgt über ein Trennbauwerk in der Seelstraße. Drei sogenannte Strahlbelüfter in den Kammern sorgen für die Reinigung des Mischwassers, das nach Ende der Regenfälle innerhalb von maximal 17 Stunden über ein Entleerungspumpwerk dem Klärwerk zugeführt wird. Da noch Arbeiten an der Elektroinstallation ausstehen und die Pumpen somit noch nicht laufen können, wird es laut Geschäftsführer Christian Petter von Petter Ingenieure noch vier bis sechs Wochen dauern, bis das Regenrückhaltebecken in Betrieb gehen kann.

Nichtsdestotrotz wartete OB Thumann bei der Baustellenbesichtigung gestern mit ein paar eindrucksvollen Zahlen auf: Für die Baugrube mussten 11 000 Kubikmeter Erde und Sand ausgehoben werden, was 1200 Lkw-Ladungen entspricht. Zum Bau des Beckens war ein anspruchsvoller Baugrubenverbau in Form einer Trägerbohlwand (Berliner Verbau) mit einer Tiefe von 9,70 Metern sowie eine Grundwasserhaltung nötig. Es wurden 1400 Kubikmeter Stahlbeton verbaut. Mit Gesamtkosten von drei Millionen Euro bleibt die Stadt Neumarkt im Kostenrahmen.

Blick auf Bad bleibt frei

"Es ist wichtig, dass die Anwohner nun in Ruhe und ohne Angst vor Überschwemmungen hier wohnen können", sagte die für das Thema Kanalisation zuständige Stadträtin Johanna Stehrenberg (Grüne). Werner Schütt, Leiter des Umweltamtes, dankte den Nachbarn für ihre Geduld während der Bauzeit. Stadtbaumeister Matthias Seemann hob hervor, dass die Bauweise des Beckens ein Parkdeck oben drüber zulasse. Dieses soll, falls der Stadtrat zustimmt, das Straßenniveau nur um 70 Zentimeter überragen. Die Sicht der Nachbarn in der Sandstraße auf das künftige Ganzjahresbad bleibe frei.

