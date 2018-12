Drei tote Biber in der Schwarzen Laber

Untersuchungen zeigen: Sie starben ohne menschliches Zutun - vor 12 Minuten

NITTENDORF - Die drei toten Biber, die im November in der Schwarzen Laber bei Nittendorf im Landkreis Regensburg gefunden worden waren, sind eines natürlichen Todes gestorben. Dies ergaben Untersuchungen.

Biber © dpa



Im November waren zwischen Eichhofen und Schönhofen an drei unterschiedlichen Tagen drei tote Biber in der Schwarzen Laber angeschwemmt worden. Die durch die Polizeiinspektion Nittendorf in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg und dem zuständigen Landratsamt Regensburg eingeleiteten Untersuchungen zeigen, dass die Tiere ohne menschliches Zutun verendet sind.



Die Veterinär-Pathologie in Erlangen stellte nun fest, dass die beiden aufgefundenen und untersuchten Nager aufgrund einer Erkrankung verendetet sind. Das dritte Tier, zudem es eine Aussage gab, konnte nicht aufgefunden werden.



Eine strafrechtliche Relevanz ist in den polizeilichen Ermittlungen aufgrund des Untersuchungsergebnisses nicht erkennbar. Die beteiligten Fachbehörden werden entsprechend informiert.



