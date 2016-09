Bereits zum 4. Mal veranstaltete die Offene und Mobile Jugendarbeit für die Märkte Pyrbaum und Postbauer-Heng in Kooperation mit Streetwork Neumarkt das Streetball-Turnier. Die Ballsportart ist eine Variante des Basketball, die ihren Ursprung in New York hat. Bei optimalem Wetter, super Stimmung und cooler Musik dribbelten die Mannschaften um die Wette. Das Siegerteam "Rockas" erhielt ein Trikot-Set. © Stefan Hippel